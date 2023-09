Deux navires de la Marine royale néo-zélandaise visitent le Vietnam

Deux navires de la Marine royale néo-zélandaise, la frégate HMNZS Te Mana et le navire ravitailleur HMNZS Aotearoa, sont arrivés dimanche 24 septembre au port international de Hô Chi Minh-Ville, entamant une visite d’amitié de cinq jours au Vietnam.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie de bienvenue pour deux navires de la Marine royale néo-zélandaise. Photo: VNA

À la tête de la délégation néo-zélandaise, le commandant des forces conjointes néo-zélandaises, le contre-amiral James Gilmour, a déclaré que cette visite faisait suite au voyage réussi dans son pays du général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense, en juillet 2023.



Il s’agit d’une démonstration de la coopération approfondie entre les deux pays et vise à contribuer au resserrement de leurs relations de défense ainsi que leurs liens entre les deux peuples, a-t-il indiqué.



La Nouvelle-Zélande s’engage à renforcer la coopération en matière de défense avec le Vietnam sur la base du respect du droit international et des règles relatives à la liberté de navigation, a-t-il poursuivi, se déclarant convaincu que le développement et l’expansion des relations bilatérales contribueront au maintien de la sécurité régionale.

Ces dernières années, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont fréquemment partagé des informations et encouragé la coopération via les dialogues annuels sur la stratégie de défense et la politique de défense, ainsi que dans des cadres multilatéraux tels que la réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN.



Durant leur séjour à Hô Chi Minh-Ville, les officiers et marins néo-zélandais participeront à de nombreuses activités, notamment des rencontres entre les marines des pays, des échanges sportifs et des activités communautaires.



Ils rejoindront également le haut commandement de la région navale 2 du Vietnam dans un TEWT (Tactical exercise without troops), également connu sous le nom d’exercice sur table de sable.