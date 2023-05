Deux navires de la marine indienne visitent la ville de Dà Nang

Deux navires de la marine indienne, le destroyer lance-missiles INS Delhi et le destroyer furtif polyvalent INS Satpura, ont accosté vendredi 19 mai au port de Tiên Sa, entamant une visite de courtoisie dans la ville de Dà Nang (Centre).

Des représentants d’agences vietnamiennes accueillent les officiels de la marine indienne. Photo: VNA

Des représentants du commandement de la région 3 de la marine populaire du Vietnam, du commandement de la région militaire 5, du commandement militaire de la ville de Dà Nang, des garde-frontières de la ville et du ministère des Affaires étrangères ont accueilli les navires de la marine indienne.

Lors de la réception, le contre-amiral Gurcharan Singh, officier de pavillon de la marine indienne commandant la flotte de l’Est, a indiqué qu’en 2022, les ministres de la Défense du Vietnam et de l’Inde ont signé une vision conjointe sur la coopération en matière de défense jusqu’en 2030 entre les deux pays.

Selon ce document, la coopération navale est un élément central dans le cadre du partenariat de défense bilatéral, couvrant un large éventail d’activités, y compris la formation et le développement des ressources humaines, les exercices bilatéraux, la réparation et l’entretien, et le soutien logistique pour renforcer les capacités.

Le contre-amiral Gurcharan Singh (gauche) dès son arrivée à Dà Nang. Photo: VNA

Avant leur déplacement à Dà Nang, l’INS Delhi et l’INS Satpura ont participé au premier exercice maritime ASEAN-Inde 2023 (AIME) avec des navires de la marine des pays de l’ASEAN, dont la frégate vietnamienne 015-Trân Hung Dao. L’exercice a mis en évidence la forte amitié entre les marines des pays de l’ANASE et l’Inde.

Le contre-amiral Gurcharan Singh a également déclaré qu’au cours de cette visite à Dà Nang, la délégation espère renforcer les relations populaires, découvrir la riche culture du Vietnam et rencontrer des partenaires locaux, renforçant ainsi les relations et la compréhension mutuelle entre les deux marines.

La marine indienne se réjouit également d’accueillir les navires et la délégation de la marine vietnamienne lors du prochain exercice multinational MILAN en Inde en 2024.

Pendant leur séjour à Dà Nang, le contre-amiral Gurcharan Singh, les officiers et les commandants de deux navires de la marine rendront une visite de courtoisie aux responsables du commandement de la région militaire 5 et du comité populaire municipal.

Le Vietnam et l’Inde ont célébré l’an dernier le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. Les relations vietnamo-indiennes ont été transformées en un partenariat stratégique intégral en 2016, et la coopération en matière de défense est un pilier important de ce partenariat. – VNA/VI