Deux navires de la Marine indienne en visite d’amitié à Ho Chi Minh-Ville

Les INS SAHYADRI et INS KADMATT de la Marine indienne, avec plus de 500 membres d’équipage à bord, sont arrivés le 24 juin au port de Nha Rong, entamant une visite d’amitié de trois jours à Ho Chi Minh-Ville.



Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de défense bilatérales visant à renforcer la coopération entre les deux Marines, célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (1972-2022).



Durant leur séjour, des représentants des navires indiens vont rendre une visite de courtoisie aux dirigeants de Ho Chi Minh-Ville. Ils vont également rendre visite au commandement de la 7e zone militaire et au commandement de la 2e zone navale, déposer des fleurs à la Statue du Président Ho Chi Minh, visiter des sites historiques de la mégapole du Sud. Ils vont en outre pariciper à des événements sportifs avec des cadres et soldats de la 2e zone navale.



Les navires indiens et la Marine populaire du Vietnam envisagent de plus d’organiser un exercice de passage (PASSEX).

Lors d’une conférence de presse organisée à bord du INS SAHYADRI, le contre-amiral indien Sanjay Bhalla, officier général commandant la flotte de l'Est, a souligné que la visite d’amitié à Ho Chi Minh-Ville revêtait des significations spéciales à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Inde et le 5e de l'établissement de leur partenariat stratégique intégral.