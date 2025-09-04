Deux localités vietnamiennes honorées par l’ASEAN pour leurs initiatives en matière d’environnement durable

Deux localités vietnamiennes, Hoa Lu et Hai Phong, ont été distinguées lors de la 6ᵉ cérémonie de remise des Prix des villes écologiques durables de l'ASEAN (ESC) et de la 5ᵉ cérémonie de remise des Certificats de reconnaissance (COR), organisées à Langkawi, dans l'État de Kedah en Malaisie, en marge de la 18ᵉ Réunion ministérielle de l'ASEAN sur l'environnement (AMME-18), tenue du 2 au 4 septembre.

Hoa Lu a été l'une des dix villes à recevoir le prix ESC pour ses initiatives dans le développement du tourisme durable, l'éducation environnementale et la sensibilisation dans les écoles.

Cette distinction récompense les villes qui s'illustrent par leur engagement exceptionnel en faveur d'un environnement de vie propre, vert et agréable. De son côté, la ville de Hai Phong a obtenu le Certificat de reconnaissance dans la catégorie "Biodiversité urbaine et espaces verts".

Cette distinction met en valeur les efforts de la ville dans la préservation de la biodiversité et le développement des espaces verts en milieu urbain.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre malaisien par intérim des Ressources naturelles et de la Durabilité de l'environnement Johari Abdul Ghani, a déclaré que ces succès constituent une fierté nationale et une "source d'inspiration pour nous tous, qui œuvrons ensemble à concrétiser notre vision commune d'une ASEAN plus verte et plus durable".

Hoa Lu, province de Ninh Binh, a été honorée lors de la 6e cérémonie de remise des prix ESC. Photo: VNA

Il a également adressé ses félicitations au Vietnam pour la reconnaissance de trois de ses parcs nationaux en tant que Parcs du patrimoine de l'ASEAN, à savoir le parc national de Pù Mat (province de Nghê An), la réserve de culture et de nature de Dông Nai et le parc national de Xuân Thuy (province de Ninh Binh).

Selon lui, ces distinctions traduisent l'engagement des villes vietnamiennes en matière de protection de l'environnement face aux défis de l'urbanisation rapide, tout en renforçant la détermination de l'ASEAN à partager les meilleures pratiques et à coopérer pour bâtir un avenir plus vert. -VNA/VI