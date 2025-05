La mise en berne des drapeaux et la suspension de toutes les activités de divertissement public pendant deux jours de deuil national en hommage à l’ancien président Tran Duc Luong. Photo: VNA

Un deuil national sera observé les 24 et 25 mai en hommage à l'ancien président Tran Duc Luong, décédé le 20 mai à l'âge de 88 ans. La mise en berne des drapeaux et la suspension de toutes les activités de divertissement public pendant ces deux jours ont été ordonnées par une dépêche officielle émise par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon cette dépêche, les drapeaux nationaux devront être arborés avec un ruban de deuil noir, fixés aux deux tiers de la hauteur du mât. Cette demande s’applique à l’ensemble des institutions et bureaux à travers le pays ainsi qu’aux représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger.

En signe de respect, toutes les activités culturelles, artistiques, sportives et de loisirs ouvertes au public seront suspendues ou reportées. Les autorités provinciales et municipales sont chargées de veiller à la stricte application de ces demandes par les organisations et les particuliers sur leur territoire. Cette période de deuil national permettra à la nation de rendre un dernier hommage solennel à l’ancien chef de l’État. – VNA/VI