Deux journaux de la VNA classés "excellents" en termes de maturité de la transformation numérique

Deux journaux de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) - VietnamPlus et Tin tuc (Nouvelles) - font partie des 28 agences de presse vietnamiennes classées "excellentes" en termes de maturité de la transformation numérique par l'Autorité de la presse du ministère de l'Information et de la Communication.

L'Autorité de la presse a annoncé les résultats de son évaluation de la maturité de la transformation numérique 2024, soulignant des progrès notables en matière de sensibilisation, de modèles de revenus et d'engagement du public parmi les agences de presse vietnamiennes.

L'indice sert de référence pour le suivi et l'évaluation des efforts annuels de transformation numérique des agences de presse. Il facilite également les comparaisons entre les agences et suit les progrès au fil des ans, aidant les organisations à identifier les points forts sur lesquels s'appuyer et les faiblesses à corriger.

Elle comprend cinq piliers, dix composantes et 43 critères, avec un score total de 100. Les évaluations sont menées pour chaque critère, puis agrégées pour les scores des composantes et des piliers. Si une agence de presse ne fournit pas de données pour un critère, une note de zéro peut lui être attribuée.

Pour garantir l'objectivité, le ministère de l'Information et de la Communication a mis en place un conseil d'évaluation chargé de vérifier et d'ajuster les scores en fonction des informations fournies.

Pas moins de 282 agences ont participé à l'évaluation de 2024, dont 40 journaux centraux, 62 journaux locaux, 48 magazines centraux et locaux, 67 revues scientifiques et 65 stations de radio et de télévision. Parmi celles-ci, 28 agences de presse ont obtenu le titre "excellent", soit une augmentation de 6,27 % par rapport à 2023. En outre, 65 agences ont été jugées "bonnes", 55 "assez bonnes", 25 "moyennes" et 109 "faibles".

La catégorie "excellente" comprenait dix journaux centraux, huit journaux locaux et dix stations de radio et de télévision. Bien que seulement 32,3 % des agences de presse vietnamiennes aient participé à l'enquête, elles représentent plus de 90 % du lectorat et de la part de marché publicitaire à l'échelle nationale. -VNA/VI