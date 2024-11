Deux écrivains vietnamiens reçoivent les Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est décernés par la Thaïlande

L'écrivain Nguyen Binh Phuong (troisième à droite) et d'autres auteurs ont reçu les Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est. Photo : VNA

Deux écrivains vietnamiens, Nguyen Binh Phuong et Nguyen Mot, se sont vu décerner le Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est (S.E.A Write Award) 2022-2023 par la famille royale thaïlandaise et l'Association des écrivains thaïlandais, un Prix réservé aux écrivains et poètes exceptionnels des pays d'Asie du Sud-Est.

Le Gala honorant les personnes primées s'est tenue solennellement à l’hôtel W Bangkok dans la soirée du 25 novembre, avec la participation de 17 écrivains et poètes venus de neuf pays (Brunei, Cambodge, Laos, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Vietnam et Thaïlande).

Nguyen Binh Phuong (né en 1965 à Thai Nguyen) a reçu le Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est 2022 pour son roman "Un exemple médiocre" (Một ví dụ xoàng), qui a été aussi primé par l'Association des écrivains vietnamiens en 2021. Il a publié six romans, traduits en anglais, français et coréen.

Nguyen Mot (né en 1964 à Quang Nam) a reçu le Prix de littérature de l'Asie du Sud-Est 2023 pour son roman "De la sixième à la neuvième heure" (Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín), qui avait remporté le prix de l'Association des écrivains vietnamiens en 2023 et le prix des arts et lettres de Dong Nai. Il est l'auteur de près de 20 livres dans de nombreux genres différents, dont des romans, des mémoires, des scénarios de documentaires.

Considérés comme l'un des événements littéraires les plus prestigieux de la région, les Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est ont été lancés par la famille royale thaïlandaise en 1979 pour reconnaître et honorer les œuvres de poètes et d'écrivains contemporains des pays de l'ASEAN. Après 43 éditions, les Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est sont désormais pleinement représentés par les dix pays de l'ASEAN. -VNA