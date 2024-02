Deux dragons géants tiennent la vedette dans la rue florale Nguyên Huê

Placée sous le thème “Printemps chaleureux, Têt uni”, la rue florale Nguyên Huê 2024, à Hô Chi Minh-Ville, marque le retour de l’animal emblématique, le dragon, après un cycle de 12 ans. Elle offre aux visiteurs des spectacles impressionnants et variés.

Maquette de la rue florale Nguyên Huê. Photo : Saigontourist



La rue florale Nguyên Huê, qui a lieu du 7 au 14 février, est divisée en trois segments : le premier a pour nom “L’origine de la Patrie”, le deuxième et point culminant “Traverser la rivière et la mer” et le troisième “Vers l’intégration”. Cette année, les symboles disséminés tout au long de la rue sont composés d’éléments des traditions culturelles et des croyances du peuple vietnamien, en harmonie avec l’identité culturelle du Sud.

Installée pour la première fois en 2004, la rue florale Nguyên Huê fête son 21e anniversaire en 2024. Sous les auspices du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ce projet culturel unique, devenu le symbole culturel du Têt de cette ville, est réalisé par la Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist) en collaboration avec d’autres unités connexes.

“Bien que l’économie soit encore confrontée à de nombreuses difficultés en 2023, les entreprises ont continué à accompagner Saigontourist dans l’organisation de l’événement. Cela montre le grand attrait et l’importance de ce projet culturel où le groupe fait de son mieux pour créer un espace printanier unique pour les habitants locaux, et les touristes nationaux et étrangers”, a souligné Truong Duc Hùng, directeur général adjoint de Saigontourist et chef du comité d’organisation.

Spectacles majestueux

La rue florale Nguyên Huê 2024 fait une forte impression dès la porte d’entrée avec une paire de dragons portant le nom “Luong Long Triêu Liên” (deux dragons flanquant le lotus), chacun s’enroulant des deux côtés de la rue florale, avec une longueur de plus de 100 m et un tour de tête de plus de 2 m. En plus d’établir un record de taille pour l’animal du zodiaque dans la rue florale, la mascotte de cette année a été également conçue pour être respectueuse de l’environnement, puisque plus de 90% des matériaux utilisés sont en bambou ou rotin.

La rue florale Nguyên Huê offre aux visiteurs un “festin visuel” avec des spectacles grandioses. Dans la zone de la statue de l’Oncle Hô, le village d’abricotiers de Binh Loi du district de Binh Chanh continue d’accompagner le comité d’organisation, ajoutant une note brillante mais simple à cette zone sacrée.



Le grand spectacle de “Bateaux-dragons, fleurs de printemps” est divisé en deux segments, occupant toute la largeur de la rue florale sur une superficie de 900 m2. Les visiteurs sortent du bateau, en admirant les fleurs et les feuilles des deux côtés. Et sur la grande scène “Le Grand Thang Long”, un impressionnant spectacle clôture le voyage à la découverte de la rue florale Nguyên Huê 2024.

Les scènes du milieu sont également des points intéressants à découvrir. Parmi lesquels, l’étang aux lotus fait plus de 1.000 m² avec des fleurs et des feuilles géantes, faits d’une combinaison de zinc et de tissu en mousseline.

Respect de l’environnement

Des deux côtés de l’étang aux lotus se trouve la scène “Portée de Neuf Dragons” composée de neuf “chaises de dragon” nommées d’après les neuf portes du Mékong : Cua Tiêu, Cua Dai, Ba Lai, Hàm Luông, Cô Chiên, Cung Hâu, Ba Thac, Dinh An et Trân Dê.

Juste devant le grand spectacle de la porte de clôture de la rue florale, les scènes “Festival printanier” et “Nuages de verre” sont disposées l’une après l’autre. Il s’agit d’une combinaison de couleurs jaune vif et rose foncé de cinq éventails d’un diamètre de 13 m à 18 m.

La transition entre les segments 1 et 2 de la rue accueille des stands d’exposition de consulats implantés à Hô Chi Minh-Ville. Pour la quatrième année consécutive de participation à la rue florale Nguyên Huê, leurs collections d’œuvres d’art floral créent un espace charmant et proposent de nouvelles expériences aux visiteurs.

Poursuivant la tendance de ces dernières années, plus de 70% des matériaux utilisés dans la décoration de la rue sont respectueux de l’environnement.

La rue florale Nguyên Huê 2024 utilise trois couleurs principales (rouge, orange et jaune) de 99 types de fleurs comme œillets, géraniums, dahlias, bégonias... Plus de 90.000 paniers de fleurs sont installés. – CVN/VNA/VI