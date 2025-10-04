Deux créateurs vietnamiens impressionnent à Fashion Week printemps-été 2026 de Paris

La présence des créateurs vietnamiens à la Fashion Week printemps-été 2026 de Paris témoigne non seulement de leur talent exceptionnel, mais contribue également à promouvoir la culture vietnamienne auprès des amis internationaux.

Le 30 septembre, à l’auditorium H4 de l’hôtel Wyndham Pleyel Resort Paris (en France), la Fashion Week printemps-été 2026 de Paris, initiée par le groupe Supertalent World, s’est déroulée avec succès.

Deux créateurs vietnamiens, Ha Linh Thu et La Hong, y ont marqué les esprits et contribué à affirmer l’identité culturelle du Vietnam sur la scène internationale.

La mode vietnamienne à l’honneur

Cette année, la Fashion Week printemps-été 2026 de Paris revêt une envergure sans précédent, attirant la participation de nombreuses personnalités influentes de la mode, du divertissement et des médias à travers le monde. Parmi elles figure le Dr Jamal Abdourahman, président de la Fashion Week de Vancouver (Canada), qui est également organisateur de plusieurs défilés prestigieux à New York, Paris et Milan.

Le point d’orgue de l’événement réside dans la présentation des collections de deux créateurs vietnamiens, Ha Linh Thu et La Hong.

Ha Linh Thu a dévoilé sa collection intitulée « Stairway to Heaven », avec un style poétique, raffiné et envoûtant. De son côté, La Hong, créateur d’origine vietnamienne installé en Autriche, a affirmé sa renommée en intégrant l’áo dài (la tunique traditionnelle vietnamienne) dans le courant de la mode internationale.

La présence de ces deux créateurs vietnamiens à la fashion week témoigne non seulement de leur talent exceptionnel, mais contribue également à promouvoir la culture vietnamienne auprès des amis internationaux.

Les créateurs vietnamiens se démarquent à la Fashion Week printemps-été 2026 de Paris. Photo: Supertalent World

Lors de la Fashion Week printemps-été 2026 de Paris, La Hong, créateur d’origine vietnamienne installé en Autriche, a affirmé sa renommée en intégrant l’áo dài (la tunique traditionnelle vietnamienne) dans le courant de la mode internationale.

Mode et humanisme

Outre les aspects artistiques, la fashion week a permis de transmettre l’esprit humanitaire profond.

L’un des moments marquants a été le défilé de mode caritatif de la créatrice Chona Bacaoco, avec la participation de mannequins en situation de handicap. Ce spectacle symbolise la diversité, l’inclusion et l’humanité, des valeurs de plus en plus mises en avant dans la mode contemporaine

Fort de ses 15 ans d’expérience dans l’organisation de grands événements dans les capitales de la mode à travers le monde, le groupe Supertalent World a réussi à faire de la fashion week de Paris printemps – été une plateforme aidant de nombreux jeunes talents à entrer dans le monde de la haute couture.

Selon les prévisions, le programme «Paris Fashion Week by Supertalent World in Vietnam » aura lieu du 14 au 24 octobre 2025, au complexe Ascott Tay Ho (Hanoï). Il s’agira de l’événement de mode le plus marquant d’Asie en 2025, suscitant l’attention d’un grand nombre de passionnés.

La Fashion Week printemps-été 2026 de Paris n’est pas seulement un lieu où converge la quintessence de la mode internationale, elle permet également de promouvoir les échanges interculturels, la créativité et l’ambition de la mode vietnamienne de s’affirmer sur la carte internationale.

La Fashion Week printemps-été 2026 de Paris qui se tient du 29 septembre au 7 octobre, se distingue par la quantité de présentations et de défilés programmés − 111 au calendrier officiel, un record qui n’avait pas été atteint depuis 2019 et ne prend pas en compte les événements non adoubés par la Fédération de la haute couture et de la mode.

Surnommée “la fashion week de la décennie”, cette saison s’annonce incontournable. Après une année riche en mouvements à la direction artistique des grandes maisons, les regards se tournent vers les premières collections de créateurs fraîchement installés, de Pierpaolo Piccioli pour Balenciaga, en passant par Matthieu Blazy pour Chanel. Entre défilés et présentations, la ville lumière promet de révéler les tendances et les talents qui feront l’été prochain.

Mais ce n’est pas tout ! Durant neuf jours, la capitale française accueille également une série d’événements exclusifs, dont des pop-up stores. Mais aussi des soirées immersives et des installations artistiques ouvertes au public. – NDEL/VNA/VI