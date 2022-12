Deux ans de mise en œuvre de l’EVFTA : de nombreux potentiels d’exportation vers l’UE

Délégués à la conférence bilan des deux ans de mise en œuvre de l’EVFTA, le 27 décembre à Hanoï. Photo: VNA

Au cours des deux premières années de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Union européenne – Vietnam (EVFTA), les exportations entre ces deux marchés ont enregistré une croissance encourageante, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Quoc Khanh.

Lors d’une conférence bilan des deux ans de mise en œuvre de l’EVFTA, mardi 27 décembre à Hanoï, le vice-ministre Tran Quoc Khanh a précisé qu’au cours de la première année de mise en œuvre de cet accord, le commerce bilatéral a atteint 54,9 milliards de dollars, en hausse de 12,1% sur un an.

En 2021, le commerce bilatéral a augmenté d’environ 11,9% pour atteindre 61,4 milliards. Au cours des onze premiers mois de cette année, ce chiffre est estimé à 57 milliards de dollars (+14%).

En particulier, un bon nombre de produits clés vietnamiens ont affiché une forte croissance, dont le textile-habillement, de 24%, les sandales et chaussures, de 19%, les produits aquatiques, de 41%.

Un autre point positif dans les exportations vers l’UE est le taux d'entreprises profitant des incitations de l’EVFTA, a-t-il ajouté.

Ces résultats montrent que les entreprises vietnamiennes font bon usage de cet accord. Plus précisément, 4 sur 10 ont déclaré avoir reçu certains avantages de l’EVFTA, selon la Fédération du commerce et de l’industrie du Vietnam.

Malgré ces résultats positifs, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les potentiels et opportunités du marché de l’UE sont encore très importants. Toutefois, les entreprises vietnamiennes sont confrontées à de nombreuses difficultés et obstacles pour accéder à ce marché.

Pour aider les entreprises nationales à exploiter efficacement le marché de l’UE par le biais de l’EVFTA, le ministère se coordonnera avec d’autres ministères et des secteurs pour favoriser la connexion des entreprises par la mise à jour et la mise à niveau du Portail des accords de libre-échange (FTAP).

En outre, le ministère évaluera la mise en œuvre des accords de libre-échange dans les villes et provinces via l’indice FTA INDEX, qui devrait être publié fin 2023.

En particulier, le ministère organisera des programmes de formation destinés aux entreprises et favorisera la connexion pour que les entreprises profitent pleinement des opportunités offertes par l’EVFTA.