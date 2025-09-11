Détermination du Vietnam et de l’Australie à approfondir leurs relations dans le nouveau contexte

Entretien à Hanoï entre le président vietnamien Luong Cuong et la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn. Photo : VNA

L’après-midi du 10 septembre, à l’issue de la cérémonie d’accueil officielle organisée solennellement au Palais présidentiel, le président Luong Cuong, s’est entretenu avec la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn.

Les deux parties ont souligné que l’élévation du partenariat bilatéral au rang de Partenariat stratégique global en mars 2024 constituait une avancée historique, traduisant la confiance stratégique et la volonté forte des deux pays de dynamiser encore davantage leurs relations dans la nouvelle phase.

Le Vietnam et l’Australie sont devenus d’importants partenaires commerciaux, avec un commerce bilatéral dépassant 14 milliards de dollars en 2024. Le flux touristique progresse régulièrement et l’on compte désormais 56 vols aller-retour hebdomadaires entre les deux pays. Le Vietnam facilite l’implantation des entreprises australiennes et se positionne comme un relais actif pour renforcer la présence australienne en Asie du Sud-Est, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique global Australie – ASEAN ainsi que la coopération dans la sous-région du Mékong.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir la dynamique des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux – Parti, État, Assemblée nationale et coopération décentralisée – afin de renforcer la confiance politique, la compréhension mutuelle et de consolider les fondations de la coopération bilatérale.

Ils ont considéré la coopération en matière de défense et de sécurité comme un pilier important, et se sont accordés à l’élargir davantage. L’Australie poursuivra son soutien à la formation d’officiers vietnamiens, à la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, notamment par le transport des hôpitaux de campagne vers la mission vietnamienne au Soudan du Sud.

Le président vietnamien Luong Cuong a salué les initiatives australiennes en matière de développement des ressources humaines, de formation des cadres dirigeants, de promotion de l’égalité des genres, de gouvernance publique et d’éducation aux droits humains via le Centre Vietnam – Australie installé à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Il a souhaité que Canberra poursuive son appui, notamment dans la formation d’enseignants, le développement de programmes conjoints entre établissements des deux pays et le renforcement de la coopération universitaire et scientifique.

La gouverneure générale a, de son côté, souligné la contribution significative de la communauté vietnamienne de 350 000 personnes en Australie ainsi que des quelque 40 000 étudiants vietnamiens poursuivant actuellement leurs études dans le pays. Elle a estimé que ces liens humains constituaient un socle solide pour l’amitié bilatérale.

Les deux parties se sont engagées à intensifier les efforts pour porter les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars et doubler les investissements bilatéraux dans les années à venir, tout en élargissant l’accès réciproque aux marchés pour leurs produits phares. Le Vietnam s’est déclaré prêt à accueillir davantage d’investissements australiens.

Elles ont également convenu de stimuler la coopération scientifique et technologique, notamment dans les domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les nouveaux matériaux ou la biomédecine.

Enfin, les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de poursuivre la coordination dans les forums internationaux et régionaux – notamment à l’ONU, dans les mécanismes dirigés par l’ASEAN, au sein de l’APEC et dans la coopération pour le développement de la sous-région du Mékong.

L’Australie a réitéré son soutien à la position de principe du Vietnam et de l’ASEAN en faveur de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. - VNA/VI