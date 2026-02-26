Désarmement nucléaire : le Vietnam réaffirme sa position constante à Genève

Le Vietnam a réaffirmé sa position constante et de principe en faveur du désarmement global, ainsi que l’importance de la non-prolifération des armes nucléaires, lors d’un débat de haut niveau de la Conférence du désarmement, tenu à Genève (Suisse).

Présent à cet événement, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève, a estimé que l’environnement sécuritaire international continue de se détériorer, dans un contexte d’intensification des rivalités stratégiques et d’augmentation des dépenses militaires à l’échelle mondiale.

Dans ce contexte, il a mis en garde contre les risques persistants de calculs erronés et d’escalades non intentionnelles, en particulier les risques nucléaires, soulignant que ces évolutions posaient de sérieux défis au mécanisme multilatéral de désarmement.

Face à ces défis, il a insisté sur le rôle crucial et irremplaçable de la Conférence du désarmement, rappelant qu’elle demeure l’unique instance multilatérale de négociation en matière de désarmement. Il a également salué les efforts récents, notamment la création d’organes subsidiaires destinés à favoriser des discussions de fond.

L’ambassadeur a appelé à renforcer un dialogue substantiel, à éviter toute politisation et à préserver les principes fondamentaux de consensus et d’inclusivité. Dans le contexte actuel, la Conférence doit réaffirmer son rôle central dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales.

Réaffirmant la position constante et de principe du Vietnam, il a déclaré que Hanoï soutient un désarmement global, vérifiable et irréversible, en particulier le désarmement nucléaire, soulignant l’importance de prévenir la prolifération des armes nucléaires et de renforcer les mesures de transparence et d’instauration de la confiance. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur du droit international et des buts et principes de la Charte des Nations Unies.

Il a également rappelé que la politique de défense du Vietnam repose sur le principe des « Quatre non » : ne pas participer à des alliances militaires ; ne pas s’aligner sur un pays contre un autre ; ne pas autoriser l’établissement de bases militaires étrangères ni l’utilisation du territoire vietnamien pour agir contre un État tiers ; et ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales.

Dans le cadre de la Conférence, le Vietnam a mis en avant plusieurs priorités substantielles, notamment son soutien au lancement de négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles destinées aux armes nucléaires ou à d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Le Vietnam a également souligné l’importance de garanties de sécurité négatives juridiquement contraignantes en faveur des États non dotés d’armes nucléaires, considérées comme un moyen de renforcer la confiance et de promouvoir un environnement de sécurité plus équitable.

Abordant les enjeux émergents, l’ambassadeur a attiré l’attention sur les implications sécuritaires des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle et les systèmes autonomes, de plus en plus intégrés aux applications militaires. Il a également réaffirmé l’importance de prévenir toute course aux armements dans l’espace extra-atmosphérique.

Selon le calendrier prévu, les États parties se réuniront à New York à la mi- année pour participer à la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En tant que président de cette Conférence d’examen, le Vietnam s’engage à faciliter un dialogue inclusif, constructif et équilibré entre les États parties afin de parvenir à des résultats substantiels. - VNA/VI