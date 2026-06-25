Des zones de production verte planifiées pour renforcer la position des produits agricoles

Le Vietnam intensifie ses efforts pour créer des zones de production agricole à faibles émissions et harmoniser les systèmes de mesure des gaz à effet de serre, dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à rendre le secteur agricole plus vert, plus compétitif et mieux positionné sur les marchés internationaux.

Les localités au sud de la province de Khanh Hoa étendent les zones de culture de la vigne à grande échelle. Photo : VNA



Cette initiative fait suite à l’approbation du projet national de production agricole à faibles émissions pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050. Elle est actuellement mise en œuvre activement dans tout le pays, les autorités locales jouant un rôle essentiel dans la concrétisation de cette politique.



Selon Nguyên Thi Thu Huong, directrice adjointe du Département de la production végétale et de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, 22 villes et provinces ont déjà publié des plans d’action provinciale pour la mise en œuvre de ce projet.



Plusieurs localités ont lancé des projets pilotes. Dans la province de Quang Tri (Centre), la riziculture à faibles émissions est pratiquée sur plus de 6.000 hectares répartis dans 13 communes. La ville de Huê a mis en place un modèle de riziculture sur 20 hectares qui combine des techniques culturales avancées, une meilleure gestion de l’eau et un traitement optimisé de la paille de riz afin de réduire les émissions.



De nombreuses organisations internationales et entreprises se sont inscrites pour participer à des programmes pilotes, tandis qu’un système de mesure, de notification et de vérification (MNV) est en cours d’élaboration pour suivre les réductions d’émissions.



Le secteur agricole vise à créer d’ici 2030 des zones agricoles à faibles émissions adaptées aux principaux produits et aux régions écologiques. La priorité sera accordée à la production de riz, de café, de fruits et de maïs.



Pour la riziculture, l’accent sera mis sur le développement de l’irrigation par alternance d’humidification et de séchage (AWD), l’amélioration de la gestion de la paille, la réduction de l’utilisation des semences, l’optimisation de la fertilisation et l’accroissement de la mécanisation. Ces efforts s’inscriront dans le cadre du programme national visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong.



Dans les régions caféières telles que les Hauts Plateaux du Centre et la province de Son La, les autorités encouragent les modèles d’agriculture circulaire, les systèmes d’irrigation économes en eau, les engrais organiques, le recyclage des sous-produits et la restauration des sols. Des zones pilotes de café à faibles émissions seront également mises en place, parallèlement à des systèmes de traçabilité et à des programmes d’exportation durables.



Pour les cultures fruitières, notamment le durian, le fruit du dragon, le pomelo, le fruit de la passion et la mangue, l’accent sera mis sur la gestion de l’irrigation et le traitement des déchets agricoles afin de répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes des marchés d’exportation.



Le ministère a également fait de la mise en place d’un cadre de surveillance, de notification et de vérification (MRV) unifié, du niveau central au niveau local, une priorité, en commençant par le riz et le café avant de l’étendre à d’autres cultures importantes.



Le secteur agricole vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole d’au moins 15% d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2020. Il prévoit également de développer un label national «faibles émissions» pour les produits agricoles et de tester au moins 15 modèles agricoles capables de générer des crédits carbone conformes aux normes internationales.



Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung, a déclaré que l’objectif ultime du projet est de bâtir un secteur agricole durable et résilient face au changement climatique, permettant de réduire les coûts des intrants, d’accroître les revenus des agriculteurs et de renforcer la réputation des produits agricoles vietnamiens sur le marché mondial.



Le responsable a souligné que dans la période à venir, la production agricole à faibles émissions exige de passer d’une mentalité axée sur le volume de production à une mentalité privilégiant la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée et la responsabilité environnementale.



Dans cette stratégie, si le ministère fournira des orientations politiques et un soutien technique, les autorités locales seront chargées de l’organisation de la mise en œuvre, de la mobilisation des ressources et du développement de modèles de production à faibles émissions à grande échelle, reproductibles à l’échelle nationale. – VNA/VI