Des Vietnamiens de Thaïlande se souviennent du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Tran Van Sau, vice-président de l'Association des Vietnamiens de Thaïlande (deuxième, à gauche) et des visiteurs au site commémoratif dédié au Président Ho Chi Minh à Nakhon Phanom. Photo : VNA

Les Viet-kieu en Thaïlande se souviennent toujours de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong à Nakhon Phanom, au cours de laquelle, au nom du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamiens, il a remis un grand cadeau pour la construction de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh dans cette province thaïlandaise.



C’est ce qu’a partagé Tran Van Sau, vice-président de l'Association des Vietnamiens de Thaïlande et président de l'Association des Vietnamiens de la province de Nakhon Phanom, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne de l’Information (VNA).



Selon lui, la visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Thaïlande du 25 au 27 juin 2013 était la 2e visite officielle d’un secrétaire général du PCV dans ce Royaume, la première étant celle du secrétaire général de Do Muoi en 1993.



Durant sa visite, le secrétaire général Nguyen Phu Trong s’est rendu à Nakhon Phanom et a été accueilli par un grand nombre de Vietnamien dans cette province, qui ont tous été émus car il était le premier dirigeant de haut niveau du Vietnam à visiter Nakhon Phanom depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande en 1976, a-t-il raconté.



Le secrétaire général a apporté 30 milliards de dongs du Vietnam pour soutenir la construction d’une zone commémorative du Président Ho Chi Minh dans la province de Nakhon Phanom, s’est il souvenu.



Mise en chantier le 28 mars 2014, la zone commémorative du Président Ho Chi Minh dans la province de Nakhon Phanom a été inaugurée le 19 mai 2016 à l'occasion du 126e anniversaire de sa naissance. C'est l'une des trois sites historiques sur le grand leader vietnamien en Thaïlande.



Cette année, lors de sa visite dans cette zone commémorative, le 17 février, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a souligné l'importance historique de ce site et son rôle de passerelle dans la promotion de l'amitié entre la Thaïlande et le Vietnam. Après la visite du Premier ministre Srettha, le gouvernement thaïlandais a approuvé un budget de 10 millions de bahts (environ 7 milliards de dongs) au service de la restauration de ce site.- VNA/VI