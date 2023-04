Des Vietnamiens d'outre-mer visitent Truong Sa et la plate-forme DK1. Photo: VNA

Une délégation de plus de 47 Vietnamiens d'outre-mer (Viet kieu) de 22 pays du monde a terminé le 23 avril sa visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1.

C'est la 10e année que le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères), en collaboration avec le Commandement de la Marine, organisent cette visite significative. Pendant leur voyage du 18 au 23 avril, les Viet kieu ont visité les îles de Sinh Ton Dong, Len Dao, Da Tay B, Truong Sa et la plate-forme DK1/16 Phuc Tan.

Selon Nguyen Minh Vu, assistant du ministre des Affaires étrangères, la visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1 était une activité significative, contribuant à affirmer la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam pour Truong Sa.

C'est aussi l'occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer au monde de se rencontrer, d'échanger et de se connecter avec les habitants au pays, contribuant ainsi à renforcer le grand bloc d’union nationale, a-t-il ajouté.

De 2012 à 2023, dix visites avec un total de plus de 500 Vietnamiennes d'outre-mer ont été organisées. Au cours de ces voyages, les Viet kieu ont toujours apporté de ressources matérielles et spirituelles à Truong Sa.