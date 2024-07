Des Vietnamiens d'outre-mer pleurent le chef du Parti

Au Laos, des moines et des bouddhistes brûlent de l'encens pour commémorer ensemble le secrétaire général Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Choc, déception, tristesse - tels sont les sentiments communs des Vietnamiens vivant et travaillant à l'étranger suite à la nouvelle du décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, le 19 juillet 2024.

Pham Thanh Thuy, vice-présidente de l'Association Khmer - Vietnam au Cambodge, a rappelé le sourire chaleureux du chef du Parti qu'elle avait vu lors de sa visite d'État au Cambodge en 2019.

Il a toujours accordé beaucoup d'attention et d'amour à la communauté vietnamienne d'outre-mer en général et aux Vietnamiens du Cambodge en particulier, a-t-elle déclaré, soulignant son respect pour le chef du Parti pour ses grandes contributions au pays, notamment en termes de lutte contre la corruption.

Eang Ra, une personne d'origine vietnamienne vivant actuellement au Cambodge, a déclaré que la communauté vietnamienne au Cambodge se souviendrait toujours avec une sincère gratitude du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Sa mort est une grande perte pour le Vietnam, a-t-il déclaré.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Pékin, Doan Thi Quynh a exprimé sa gratitude au chef du Parti pour son immense contribution au Parti communiste du Vietnam (PCV) et à la nation à travers des politiques socio-économiques et la campagne anti-corruption sans précédent.

Ayant eu l'honneur de saluer le chef du Parti, de lui serrer la main et de lui parler lors de sa visite en Chine, Doan Thi Quynh a déclaré qu'elle n'oublierait jamais sa modestie. Elle a rappelé que lors de sa rencontre avec des Vietnamiens à l'ambassade du Vietnam à Pékin, le chef du Parti Nguyen Phu Trong avait déclaré que les Vietnamiens d'outre-mer devraient toujours s'unir pour soutenir leur pays d'origine. Doan Thi Quynh a promis de garder toujours à l'esprit ses conseils et s'efforcerer sans cesse de suivre l'exemple brillant donné par le chef du Parti.

Tran Thi Chang, présidente de l'Association d'amitié Malaisie-Vietnam, a déclaré qu’après avoir rencontré à deux reprises le secrétaire général Nguyen Phu Trong, elle s’était impressionnée d’un leader talentueux, intègre et impartial.

« Il a travaillé sans relâche et avec dévouement jusqu'à la fin de sa vie. C’est un leader doté d’un bon cœur et d’une éthique solide », a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que lors d'une rencontre avec des Vietnamiens d'outre-mer à l’occasion du Nouvel An lunaire à Hanoï en 2016, le chef du Parti avait déclaré que les Vietnamiens d'outre-mer devaient s'unir et se soutenir mutuellement, et soutenir ensemble leur pays d'origine.

Elle s'est dite profondément émue lorsqu'il avait déclaré que les Vietnamiens d'outre-mer était une partie inséparable de la nation vietnamienne, et elle en a fait la ligne directrice de chacune de ses actions. Ainsi, en tant que cheffe d’une organisation comptant 200 membres vietnamiens et malaisiens, elle travaille activement à approfondir davantage les relations entre le Vietnam et la Malaisie. -VNA/VI