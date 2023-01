Des Vietnamiens au Royaume-Uni et à Singapour célèbrent le Nouvel An lunaire 2023

Des participants à la rencontre de la VIS à Oxford. Photo: VNA

L'Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS) a organisé le 14 janvier sa rencontre annuelle.

Les participants ont passé en revue les activités de l’association en 2022, notamment le lancement d’un programme de mentorat et de développement des talents (MTD) à l'Université nationale d'économie de Hanoï, et l’établissement d'un partenariat avec le British Council dans le cadre d'un programme de connexion des chercheurs.

Le nombre de membres de la VIS est passé de 46 en 2021 à plus de 100 en 2022. Il s'agit de professeurs, professeurs associés, maîtres de conférences et chercheurs actifs au Vietnam et dans plus de 60 universités du Royaume-Uni et d'Irlande.

En 2023, la VIS continuera d'étendre ses activités et pas seulement dans le domaine académique, mais aussi dans des activités de coopération avec d'autres organisations telles que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni et les associations vietnamiennes dans le Royaume-Uni pour promouvoir les relations vietnamo-britanniques.

Lors de l'événement, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a souligné que l'éducation était un pilier important des relations vietnamo-britanniques et que la coopération dans ce domaine devrait être promue dans le contexte où le Vietnam était entré dans une nouvelle phase de développement.

L'ambassadeur a suggéré à l'Université d'Oxford et à d'autres établissements d’enseignement britanniques de coopérer avec le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam et l'Association des étudiants vietnamiens à Singapour (VNYA) ont organisé un Festival du printemps 2023, avec la participation d’une centaine d’étudiants et d'invités.

Ils ont participé à un concours de préparation de “banh chung” (gâteau de riz gluant carré), des jeux folkloriques, et ont préparé près de 150 cadeaux pour des élèves et étudiants vietnamiens qui ne peuvent pas retourner au Vietnam pour célébrer le Têt en famille.