Des Vietnamiens au Japon et en Thaïlande soutiennent les victimes du typhon Yagi

En réponse à l’appel du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, l'ambassade du Vietnam, l'Union des associations des Vietnamiens au Japon (VUAJ) et les associations vietnamiennes dans ce pays ont organisé une campagne d'appel aux dons urgents pour soutenir les victimes touchées par le typhon Yagi.

Le 10 septembre, la société japonaise SUNSHINE a lancé un programme de secours d'urgence pour les habitants des localités touchées par les inondations, d'un montant de 200 millions de dôngs. Le personnel de la société SUNSHINE au Vietnam a immédiatement commencé à acheter et à emballer de la nourriture, des articles de toilette, des fournitures médicales...en premier lieu pour les provinces de Thai Nguyên et de Yên Bai.

Il est prévu que le 12 septembre, l'entreprise procède à la deuxième série de secours, en transférant un tonne de riz aux zones touchées par des catastrophes naturelles. La société SUNSHINE déboursera également 300 millions de dôngs supplémentaires pour acheter des biens destinés à poursuivre le troisième cycle de secours aux populations des zones touchées par le typhon Yagi et les inondations.

Vu Hoang Duc, président de l'Association de promotion de la coopération économique Vietnam-Japon, a envoyé 50 millions de dôngs au Vietnam.

D’autres associations des Vietnamiens au Japon ont envoyé un tonne de riz pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi par l'intermédiaire du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer.

Nguyên Hông Son, président de la VUAJ, a affirmé que la VUAJ poursuivrait la campagne d'appel au soutien aux localités des zones sinistrées.

Le 11 septembre, l'ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé une activité de collecte de fonds pour soutenir les habitants du pays qui ont subi des dommages causés par le typhon Yagi.

Selon les statistiques du Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à 22 heures le 11 septembre, le super typhon Yagi, les crues, inondations et glissements de terrain ont fait 326 morts et portées disparues.-VNA