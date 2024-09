Des Vietnamiens à l’étranger parlent de la pensée de Hô Chi Minh à l'occasion des 55 ans de mise en œuvre de son Testament

L'avocat Trinh Quôc Thiên, également écrivain historique vietnamien. Photo: VNA



"La pensée du Président Hô Chi Minh a un contenu profond, résumé dans la vérité : Indépendance, Liberté, Bonheur", a déclaré l'avocat Trinh Quôc Thiên, également écrivain historique vietnamien, à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Washington, à l'occasion du 55e anniversaire de la mise en œuvre de son Testament.

Les livres qu'il a lus sur l'Oncle Hô ont laissé en lui les mots « Indépendance – Liberté – Bonheur ». Ce n'est pas seulement son souhait de son vivant, mais aussi un système de vues sur le droit de la nation à l'indépendance et à la liberté, la raison de vivre, l'idéal d'effort et de sacrifice que le Président Hô Chi Minh, le Parti et le peuple sont déterminés à faire.

L'avocat a affirmé que ces valeurs sont toujours vivantes pour le peuple vietnamien, ainsi que pour d'autres peuples du monde, car les gens de chaque société veulent avoir la liberté et le bonheur pour toujours.

L'avocat Trinh Quôc Thiên a souligné que la pensée de Hô Chi Minh est devenue une idéologie approfondie, accompagnant le peuple vietnamien à travers les luttes héroïques de la nation et qui perdure jusqu'à l'avenir.

Au Japon, la cheffe du Bureau de l'Association des entreprises vietnamiennes au Japon, Dang Thai Minh, a déclaré que dans le Testament du Président Hô Chi Minh, le mot « compatriote » contient tant d'émotions, en particulier pour les Vietnamiens à l'étranger qui manquent toujours cruellement de leur Patrie et de leur pays natal.

Elle a exprimé sa profonde compréhension de la conception du peuple du Président Hô Chi Minh selon laquelle le peuple inclut tous les groupes ethniques vivant au Vietnam et les Vietnamiens d'outre-mer.

Elle a affirmé que les Vietnamiens d'outre-mer font partie du peuple, des compatriotes, de la nation vietnamienne tout entière, associés à de bonnes qualités affirmées et prouvées à travers l'histoire. -VNA/VI