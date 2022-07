Des vacances d’été pour les jeunes très originales à Hô Chi Minh-Ville

Les cours d’arts martiaux, de peinture, de chant... sont très populaires pour les élèves pendant les vacances d'été. Ces dernières années, de nombreux parents ont commencé à laisser leurs enfants expérimenter de nouvelles choses comme apprendre à monter à cheval, jouer au golf et même... apprendre les bonnes manières à Hô Chi Minh-Ville.



Dans Saigon Farm Horse (ferme aux chevaux de Saigon) de la commune de Phong Phu, district de Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville, l'une des activités que les enfants adorent est la balade à cheval dirigée par un dresseur, en passant par les pelouses, les routes de village, les champs d'herbes à l'aube ou au crépuscule.

Les jeunes font une balade à cheval. Photo : TN/CVN



"Les parents s'intéressent de plus en plus aux activités parascolaires de leurs enfants. Monter à cheval est une activité sportive qui les aide à faire de l'exercice physique, apprendre la persévérance et le courage, et ainsi qu' aimer les animaux", a expliqué Lê Tiên Tông, co-fondateur de la ferme qui était autrefois jockey à l'hippodrome de Phu Tho (Nord).



Créée il y a 5 ans, cette ferme élève des chevaux originaires d'Australie, d'Angleterre et d'Arabie qui ont reçu de jolis noms comme Nadal Khan, Ma Siêu, Arya... Elle attire un grand nombre de jeunes pratiquants, particulièrement le week-end ou en été.



Au début, "je dois apprendre aux enfants à nourrir les chevaux, leur parler pour faire connaissance, monter sur leur dos, ensuite tenir les rênes et les diriger", a expliqué M. Tông.



Les enfants doivent suivre un cours de base sur l'équitation. Les jeunes de plus de 18 ans qui ont passé le niveau de base peuvent apprendre des compétences plus difficiles telles que le galop, la course d'obstacles, le tir à l'arc à cheval...Les frais varient entre 6 et 7 millions de dông/cours.



Sur le terrain de golf



Ce n'est pas un week-end, mais le terrain de golf de Ky Hoa situé au 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville est bondé d'enfants participant au cours "golf kid".

Sur le terrain de golf Ky Hoà à Hô Chi Minh-Ville. Photo : TN/CVN

En juillet, les jeunes de moins de 16 ans suivent un cours gratuit, leurs parents n'ont qu'à payer les frais de 100.000 dôngs/100 balles.



Avec 8 leçons, les jeunes ont été initiés au golf, à l’échauffement, à la préparation, à l’utilisation des clubs. Lors des sessions suivantes, ils peuvent jouer avec le club de golf No7, faire rouler la balle avec le putter, s'entraîner à frapper avec le club en bois, mettre la balle sur la cible à courte distance...



Selon Lâm Thi Khanh Yên, 26 ans, directrice de l’Académie de golf du Vietnam, de plus en plus de familles s'intéressent au golf. Si les parents aiment le golf, leurs enfants le découvrent également.



Grâce à ces cours, l'académie a trouvé de jeunes talents pour une formation de longue durée et une préparation à la compétition professionnelle tels que Nguyên Kiêu Phuong (14 ans), Thai Thuc Quyên (7 ans), qui ont appris le golf depuis six mois.



Apprendre les bonnes manières



Dans une salle à manger, une assiette de saumon poêlé, une portion de frites et un verre d'eau minérale se posent devant les enfants. Comment bien couper le saumon, tenir un verre d'eau ou utiliser une serviette pour s'essuyer la bouche ?

Ou encore, comment saluer et faire connaissance devant une foule. Ce sont des compétences que les enfants apprendront dans les cours à l'Académie de l'étiquette URA Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Dans une classe de l'enseignant Dang Bao Trâm à l'Académie de l'étiquette URA Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. Photo : TN/CVN



Selon Dang Bao Trâm, cofondatrice de l’établissement, les cours d'étiquette donneront aux enfants des compétences non techniques. S’ils apprennent à se respecter, ils apprennent à respecter les autres et à se comporter de manière correcte.



Nguyên Huong, de Hô Chi Minh-Ville, mère de deux enfants participant à un cours d'étiquette à l’académie, a partagé que c'est la première fois qu’ils apprennent les bonnes manières. Au début, "je pensais que mes enfants s'ennuieraient rapidement, mais étonnamment, ils étaient très intéressés et m’ont demandé de continuer à étudier".



Les bonnes manières sont cet ensemble d’attitudes, de gestes, de comportements ou d’expressions verbales qui sont considérées comme conformes au savoir-vivre. Elles contribuent aux relations harmonieuses entre les individus d’un groupe, que ce soit au sein de la famille, entre amis, à l’école ou dans le voisinage. C’est pourquoi il est souhaitable d’enseigner les bonnes manières aux enfants. - CVN/VNA/VI