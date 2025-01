Des touristes découvrent les traditions du Têt au Vietnam grâce au festival du banh chung. Photo : VNA

Le 12e festival annuel du banh chung (gâteau de riz gluant carré farci de viande de porc) dans la ville de Phan Thiet, province centrale de Binh Thuan, a offert aux visiteurs internationaux un aperçu fascinant des traditions du Nouvel An lunaire (Têt) au Vietnam.

Organisé par The Cliff Resort & Residences, l'événement a attiré près d'un centaine de touristes venus de pays tels que l'Australie, la Finlande et la République de Corée, qui ont participé à un concours de fabrication de banh chung.

Vêtus de tenues traditionnelles vietnamiennes, les invités ont appris la signification culturelle du banh chung avant de le préparer eux-mêmes avec des ingrédients comprenant riz gluant, haricots mungo, porc et feuilles de dong. Pour beaucoup, cette expérience pratique s'est révélée être un défi agréable, mêlant plaisir et découverte culturelle.

Outre la cuisine, le festival proposait diverses activités telles que calligraphie, fabrication de figurines de riz gluant (to he), artisanat en bambou, ainsi que des stands de nourriture mettant en valeur les spécialités vietnamiennes du Têt. Les participants ont plonger au cœur de la culture locale, appréciant l'ambiance chaleureuse et authentique.

Alliant divertissement et apprentissage, cet événement est un rendez-vous incontournable offrant au public un voyage au cœur de la culture vietnamienne, mêlant traditions et activités ludiques..- VNA/VI