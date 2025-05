Des touristes australiens s'intéressent de plus en plus au Vietnam, selon NZ Herald

L'intérêt des voyageurs australiens pour le Vietnam ne cesse de croître depuis plusieurs décennies, même si, actuellement, il est en plein essor, selon un article publié dans le New Zealand Herald le 9 mai.



L'article indique que le Vietnam possède une gastronomie parmi les plus raffinées de la planète et des paysages allant des plaines du delta aux sommets montagneux. Ce pays d'Asie du Sud-Est compte deux des plus grandes villes du monde, à la culture à la fois ancienne et moderne, et est un lieu de riches traditions mêlées à une progression fulgurante vers un avenir prometteur.



Selon l'article, entre 2023 et 2024, le nombre de voyageurs australiens se rendant au Vietnam a augmenté de 35 %. Le pays était la neuvième destination la plus populaire auprès des voyageurs australiens l'année dernière, avec près de 450 000 visiteurs. Il s'agit d'une augmentation de près de 80 % par rapport à il y a dix ans.



Les voyageurs peuvent se rendre au Vietnam à moindre coût grâce aux vols directs depuis l'Australie proposés par les compagnies low cost Jetstar et Vietjet, ainsi qu'aux tarifs compétitifs proposés par Vietnam Airlines et Qantas.



« Le Vietnam est incroyablement abordable une fois sur place, avec des hébergements luxueux et des expériences gastronomiques somptueuses à la portée de ceux qui ne pouvaient que rêver de telles choses en Australie », peut-on lire dans l'article, ajoutant que les visiteurs passeront forcément un agréable séjour au Vietnam, car les Vietnamiens sont un peuple fier et sociable, ouvert et généreux, toujours prêt à s'amuser.



L'article souligne que le Vietnam est également un pays à la culture riche, abritant de nombreuses minorités ethniques telles que les H'Mong, les Dao, les Khmers et les Tay, chacune possédant sa propre culture, son caractère et ses traditions.



L'exploration du Vietnam est tout aussi diversifiée et captivante, avec des structures anciennes comme le temple Cham datant du IVe siècle à My Son, le Temple de la Littérature de Hanoï, et la Citadelle impériale de Hué, construite en 1804 sous la dynastie Nguyen. On y trouve également des vestiges d'une histoire plus récente, comme l'architecture coloniale française à Hanoï et Hoi An, les tunnels de Cu Chi, un vaste réseau souterrain utilisé en temps de guerre, et le Musée des Vestiges de Guerre à Hô-Chi-Minh-Ville.



L'article mentionne également les îles vietnamiennes comme Phu Quoc, Nam Du, Cu Lao Cham et Ly Son, véritables « paradis tropicaux » parmi lesquels les visiteurs peuvent choisir.



Si vous prévoyez une croisière au Vietnam, deux voies navigables principales sont à considérer : le puissant delta du Mékong au sud, et la baie d'Along au nord, ainsi que ses environs, les baies de Bai Tu Long et de Lan Ha.



Le Vietnam mérite également d'être reconnu pour ses montagnes, lieux où l'on peut échapper à la chaleur et à l'humidité des basses terres côtières et, dans le cas de Sa Pa du moins, découvrir les cultures des minorités ethniques qui y vivent, ajoute l'article.



L'article indique que si les visiteurs voyagent pour la gastronomie, difficile de trouver mieux que le Vietnam, où la cuisine fait la part belle aux herbes fraîches et aux légumes croquants, conférant aux plats fraîcheur et pureté de saveur.



De nombreux plats vietnamiens ont acquis une renommée internationale, comme le pho (soupe de nouilles au bœuf), le banh mi (baguette), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches), le bun bo Hue (nouilles au bœuf de Hue) et le goi cuon (rouleaux de printemps frais), tous servis dans de modestes restaurants de rue à travers le pays à des prix très abordables, ajoute l'article.



« Au Vietnam, la nourriture est essentielle à la vie, c'est une source de grande fierté locale et de plaisir quotidien, et votre seule mission est d'en goûter le plus possible », peut-on lire.



L'article suggère deux boissons incontournables au Vietnam : le café et la bia hoi (bière fraîche). Il souligne que le Vietnam est l'un des rares pays à posséder une culture du café unique et profondément ancrée, tandis que la bière est légère et rafraîchissante, brassée quotidiennement et affinée très rapidement. - VNA/VI