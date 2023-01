Des stands vietnamiens lancés dans les supermarchés français

Le groupe français Carrefour et l'ambassade du Vietnam en France ont lancé le 13 janvier les stands vietnamiens dans tous les supermarchés gérés par le distributeur français, à l'occasion du Nouvel An lunaire du Vietnam (Têt traditionnel).

Photo : VNA

Au supermarché Carrefour de Lyon, le stand vietnamien a présenté de nombreux produits agricoles tels que le riz, les nems, les nouilles et le café, ainsi que des produits industriels.



Un plateau de fruits traditionnel et de Banh Chung (gâteau de riz gluant) ont également été préparés pour donner aux visiteurs un aperçu du Têt vietnamien.



Des programmes de promotion attrayants ont été organisés à cette occasion, visant à encourager davantage de visiteurs à essayer les produits.



S'adressant au lancement du stand au supermarché Carrefour de Lyon, l'ambassadeur vietnamien Dinh Toan Thang a déclaré que cette activité marque une avancée dans le partenariat économique et commercial Vietnam-France au moment où les deux parties célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatéralles et les 10 ans de partenariat stratégique.



Pour sa part, le directeur de Carrefour, Rami Baitiéh, a déclaré que les produits vietnamiens figurent toujours parmi les 20 produits agricoles les plus vendus dans la zone internationale de Carrefour.



Il a déclaré avoir ordonné à tous les supermarchés membres d'assurer l'approvisionnement en produits vietnamiens pour répondre à la demande de leurs clients.



Bruno Lebon, directeur exécutif des hypermarchés chez Carrefour, a déclaré que les supermarchés vendent 200 produits en provenance du Vietnam, ajoutant que l'entreprise prévoit d'organiser un certain nombre de programmes de promotion pour mieux répondre à la demande croissante de produits vietnamiens.



Bruno Lebon a déclaré que le riz, le café et le thé vietnamiens sont populaires auprès des consommateurs français et que les fruits vietnamiens reçoivent une attention croissante des acheteurs locaux. Par conséquent, l'entreprise recherche des fournisseurs de ces produits.



L'an dernier, Carrefour et l'Ambassade du Vietnam en France ont organisé trois programmes de promotion des produits vietnamiens.