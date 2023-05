Des solutions pour la stabilité du marché des obligations d'entreprises

Des experts ont discuté des mesures pour continuer à stabiliser la macroéconomie et développer le marché des obligations d'entreprises, lors d’un webinaire organisé le 28 mai par le Portail d'information électronique du gouvernement.

Suggérant des moyens de renforcer le marché, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a déclaré qu'il était nécessaire de promulguer des réglementations légales sur le marché obligataire et d'apporter une réponse flexible et efficace aux changements de la réalité.

Au second semestre 2022, le marché des obligations d'entreprises individuelles a connu un "choc" psychologique généralisé, les investisseurs étant souvent témoins de cas traités par les autorités.

La baisse de confiance combinée à la liquidité des flux de trésorerie pour rembourser les obligations de nombreuses entreprises en difficulté a rendu ce marché plus risqué.

En vue de "briser la glace" pour le marché, le vice-ministre Nguyên Duc Chi a souligné la nécessité d’avoir des réglementations légales directement liées au marché obligataire. Lorsque la situation du marché immobilier était difficile, le gouvernement disposait de nombreuses solutions pour soutenir et aider les émetteurs, comme la politique de rééchelonnement de la dette, la réduction des taux d'intérêt, l'extension de l'impôt, la réduction d'impôt, etc.

Ces solutions ont aidé à poursuivre la stabilité du maché des obligations des entreprises et son développement durable, a indiqué Nguyên Duc Chi.

Il est très urgent de jeter les bases d'un système financier sain, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que le gouvernement actuel peut y parvenir et considère les défis actuels comme une chance de prendre une décision stratégique pour créer une bonne base. pour le temps à venir.

Les participants lors du séminaire



Le professeur associé Vu Minh Khuong de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, a déclaré que pour aider les entreprises à éviter de commettre des violations, leurs dirigeants devraient acquérir une compréhension approfondie de la gouvernance d'entreprise, assurer les questions juridiques.

Il est très urgent de jeter les bases d'un système financier sain, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que le gouvernement actuel peut y parvenir et considère les défis actuels comme une chance de prendre une décision stratégique pour créer une bonne base pour le temps à venir.

Le professeur Hoang Van Cuong, vice-recteur de l'Université nationale d'économie basée à Hanoï, a déclaré qu'il était maintenant temps d'augmenter les ressources pour les entreprises, notant que les entreprises s'approvisionnaient en capitaux principalement auprès du marché des entreprises et des prêts bancaires, et que les opérations stables des entreprises contribuer au maintien de l'équilibre macro-économique.

Il a ajouté que le marché obligataire nécessite à la fois des acteurs compétents et un environnement juridique pour un écosystème. Face à la récente « crise obligataire », le gouvernement a pris des mesures relativement opportunes et méthodologiques pour empêcher rapidement la situation de s'aggraver.

Lors du séminaire, les participants ont également partagé leurs points de vue sur la stabilisation des macro-équilibres et les résultats obtenus jusqu'à présent.

Ils ont perçu que la combinaison de politiques de gouvernance macro-économique, en particulier l'utilisation harmonieuse des politiques budgétaire et monétaire et une politique budgétaire élargie comme l'allongement des délais de paiement des impôts, la réduction des impôts et la réduction des loyers fonciers, est essentielle à la stabilité macro-économique. -VNA/VI