Des solutions globales nécessaires pour une croissance durable de Quang Ninh

Le président Luong Cuong s’exprime lors de la conférence, à Quang Ninh, le 19 mars. Photo: VNA

Le président de la République Luong Cuong a présidé mercredi 19 mars une conférence dans la province de Quang Ninh (Nord), au cours de laquelle un projet de rapport de contrôle 2025 sur la performance du Bureau permanent du Comité provincial du Parti a été finalisé.



La mission de contrôle n°1910 du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, à l’origine de ce projet, ont indiqué que le Bureau permanent avait publié des plans et des directives détaillés pour le Congrès provincial du Parti, couvrant la rédaction des documents, les questions de personnel, la structure des délégués et le calendrier du congrès. Les responsabilités ont été clairement réparties entre les différentes agences et unités, avec la création de sous-comités spécialisés et d’équipes de soutien, conformément à des règles de fonctionnement bien définies.



Quang Ninh a également mis en place un comité de pilotage chargé d’examiner la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW du Comité central du Parti en date du 25 octobre 2017 sur la poursuite de la rationalisation et de la réorganisation de l’appareil politique pour une plus grande efficacité. Ce comité a contribué à garantir l’exécution rigoureuse des tâches afin de respecter les délais et les objectifs stratégiques.



Par ailleurs, le Bureau permanent a lancé un programme d’action s’étendant jusqu’en 2030 pour mettre en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo en date du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique. Il a également créé un comité de pilotage dédié à la promotion de la croissance dans ces domaines.



Suite à la conclusion n°123-KL/TW du Comité central du Parti, en date du 24 janvier 2025, complétant le plan de développement socio-économique pour 2025 avec un objectif de croissance de 8% ou plus, le conseil a ajusté l’objectif de croissance de la province pour dépasser 14% cette année.



En conclusion, le président Luong Cuong a salué les réalisations de Quang Ninh tout en soulignant les défis et les obstacles qui nécessitent des solutions concrètes de la part des autorités provinciales. Bien que Quang Ninh possède un solide bilan en matière d’innovation, il a mis en garde contre toute complaisance et a souligné la nécessité d’un examen continu, d’une mise en œuvre rapide et d’une évaluation systématique pour améliorer les performances.



Concernant l’importance stratégique de la province en termes de politique, d’économie, de défense, de sécurité et de diplomatie, le chef de l’État a souligné sa position géopolitique, seule province du Vietnam partageant une frontière terrestre et maritime avec la Chine. De plus, la région du delta du fleuve Rouge affiche l’un des taux d’urbanisation les plus rapides du pays. Dans ce contexte, il a exhorté le Comité provincial du Parti et son Bureau permanent à élaborer des mesures pour assurer un progrès rapide, régulier et durable de la province dans tous les domaines, en particulier dans les quatre domaines clés inspectés.



Le président Luong Cuong a également appelé la province à publier rapidement un programme d’action présentant des solutions réalisables pour atteindre son objectif de croissance économique de 14%, jetant ainsi des bases solides pour la période 2026-2030.



Il a souligné l’importance d’une restructuration économique conjuguée à une évolution du modèle de croissance, et de l’optimisation des atouts uniques de la province tout en garantissant une mobilisation et une allocation efficaces des ressources. Il a également insisté sur la nécessité d’une gestion durable des ressources naturelles pour soutenir le développement à long terme, renforçant ainsi la position de Quang Ninh comme moteur économique clé du Nord. - VNA