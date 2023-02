Des soldats vietnamiens prêts pour les efforts de redressement de la Turquie

Les 76 soldats vietnamiens ainsi qu’environ 40 tonnes de biens et d’équipements de secours sont maintenant prêts à partir pour la Turquie pour aider le pays dans ses efforts de redressement après le tremblement de terre dévastateur.

Lors d’une conférence tenue samedi 11 février à Hanoi, le Département général de la logistique a assigné des tâches à l’équipe de médecine militaire dépêchée en Turquie.

Des soldats vietnamiens avant leur départ pour la Turquie. Photo: VNA

En tant que l’un des 30 membres de l’équipe, le chef adjoint du département orthopédique de l’Hôpital militaire 354, Van Trong Trung, a déclaré que tous les équipements médicaux tels que les machines, les médicaments et les appareils chirurgicaux ainsi que les objets personnels ont été entièrement préparés pour faire face aux conditions hivernales en Turquie.

En particulier, six chiens de travail et leurs neuf dresseurs seront déployés pour la recherche et le sauvetage en Turquie.

Le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong a déclaré vendredi 10 février qu’il n’y a pas de service de vol direct entre le Vietnam et la Turquie, les unités concernées travaillent avec l’ambassade de Turquie au Vietnam et l’ambassade du Vietnam en Turquie pour organiser un vol transportant les soldats vietnamiens dans le pays.

Le séisme du 11 février s’est produit au niveau de la faille est-anatolienne, c’est-à-dire à la jonction entre la plaque anatolienne et celle arabique, longue d’environ 700 km. La plaque arabique s’est déplacée vers le nord, se frottant à la plaque anatolienne.

Le puissant tremblement de terre a fait plus de 24.000 morts, des milliers de blessés et détruit des milliers de maisons. Les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence qui nécessite des missions de recherche et de sauvetage urgentes.

Etant située dans une zone sismique particulièrement active, la Turquie a connu une longue histoire de séismes dévastateurs, avec plus de 210 tremblements de terre d’une magnitude égale ou supérieure à 6 sur l’échelle de Richter enregistrés depuis 1900.

Les séismes majeurscomprennent celui de magnitude 7,9 qui avait secoué le nord-est d’Erzincan en 1939, faisant 32.962 morts, et celui de magnitude 7,4 en 1999 dans le district de Gölcük de la province d’Izmit, tuant 17.480 personnes.