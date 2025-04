Des soldats lao et cambodgiens se joignent à la répétition du défilé du 30 avril

En prélude au grand défilé commémorant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2025), les délégations des forces armées du Laos et du Cambodge ont participé à une répétition conjointe à Hô Chi Minh-Ville dans la soirée du 22 avril.



Cet événement s'est déroulé sous la supervision du général de corps d’armée Nguyên Van Nghia, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, ainsi que de représentants des ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des autorités de Hô Chi Minh-Ville.



La répétition a mobilisé 38 unités des forces armées vietnamiennes, des contingents des Forces armées populaires lao et de l'Armée royale cambodgienne, ainsi que 12 unités représentant les organisations de masse.

Des soldats lao à la répétition du défilé du 30 avril. Photo: VNA

Pour la première fois, la répétition a intégré une performance artistique de 30 minutes, réunissant plus de 1.000 participants.



Suite à cette répétition, les participants au défilé assisteront à une revue préliminaire le 25 avril, puis à une revue générale au niveau de l'État le 27 avril.



Le défilé commémoratif débutera solennellement à 06h30 le 30 avril à Hô Chi Minh-Ville. À partir de 06h30, les unités partiront de l’intersection des rues Le Duan et Nguyen Binh Khiem, puis défileront devant la tribune principale située devant le hall du Palais de la Réunification. Une fois le parcours terminé, les forces participantes se disperseront en quatre directions pour rejoindre leurs points de rassemblement.



Outre la possibilité d’assister directement au défilé dans les rues, les habitants présents dans le centre-ville pour la cérémonie pourront le suivre via 20 grands écrans installés dans la zone.



Par ailleurs, la cérémonie commémorative, le défilé militaire et civil seront également diffusés à la télévision et sur diverses plateformes de réseaux sociaux.-VNA/VI