Des résultats “spectaculaires” salués lors du 1er Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement

Dans le cadre de la séance préparatoire du Premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, tenue l’après-midi du 12 octobre, les délégués ont discuté en groupes du projet de Rapport politique, du Rapport d’évaluation du Comité du Parti du gouvernement ainsi que des documents soumis au 14e Congrès national du Parti.

Les participants ont affirmé que la devise du Congrès : "Unité – Discipline – Démocratie – Innovation – Percée – Développement – Pour le peuple" traduisait pleinement l’esprit essentiel et la dynamique d’action de l’organisation du Parti du gouvernement pour le prochain mandat.

Les délégués de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à la séance préparatoire. Photo : VNA

Les délégués ont exprimé un large consensus avec l’évaluation générale des cinq années de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, reconnaissant que « le pays continue d’enregistrer des résultats importants, assez globaux, avec de nombreux points lumineux ». Cependant, ils ont également souligné la nécessité de corriger sérieusement les insuffisances existantes afin de hisser le pays vers une nouvelle ère de développement rapide et durable.

Concernant les acquis obtenus après quarante ans de mise en oeuvre du Renouveau, les délégués ont salué les succès historiques, tout en appelant à surmonter résolument les faiblesses persistantes. Ils ont approuvé les cinq leçons d’expérience de portée théorique sur la ligne de rénovation, les cinq orientations directrices à appliquer durant le prochain mandat, ainsi que les treize axes de développement économique pour la période 2026-2030 présentés dans le Rapport politique.

Pour atteindre l’objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement à industrie moderne et revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé en 2045, les délégués ont estimé que la croissance annuelle du PIB devrait atteindre à deux chiffres – un défi majeur, notamment dans un contexte de catastrophes naturelles récurrentes.

Prenant la parole lors du groupe de discussion n°2, Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Parti du gouvernement et vice-Premier ministre permanent, a souligné que le dernier mandat avait été « très particulier et éprouvant », avec davantage de difficultés que d’opportunités. Pandémie inédite, catastrophes naturelles extrêmes, tensions géopolitiques, guerres, sanctions économiques et conflits commerciaux ont constitué autant d’obstacles.

Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Parti du gouvernement et vice-Premier ministre permanent. Photo : VNA

Malgré cela, a-t-il noté, les ministères, secteurs et localités ont fait preuve d’une détermination sans faille, exploitant au mieux les opportunités et les atouts du pays, ce qui a permis d’obtenir des réalisations économiques et sociales « remarquables ». Le vice-Premier ministre a également évoqué ce qu’il a qualifié de « révolution de la réorganisation du système administratif », saluée par la communauté internationale. Selon lui, cette réforme structurelle ouvre une nouvelle ère de croissance accélérée, renforce la proximité entre l’État et la population, tout en favorisant une décentralisation plus audacieuse.

Nguyen Hoa Binh a demandé de recueillir et d’intégrer pleinement les suggestions formulées afin de parachever le projet de documents soumis au Congrès national du Parti. - VNA/VI