Des restes des soldats américains portés disparus au Vietnam rapatriés

Une cérémonie de rapatriement des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam (MIA) a eu lieu le 16 juillet à l’aéroport international de Da Nang (Centre). Il s’agissait de la 166e remise des restes de MIA depuis 1973.

Cérémonie de rapatriement des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam (MIA). Photo: VNA

Les représentants de l’Office vietnamien chargé de la recherche des MIA pendant la guerre du Vietnam (VNOSMP), des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique du Vietnam, du Comité populaire de la ville de Da Nang, du Comité populaire de la province de Khanh Hoa (Centre), l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc Knapper et des représentants du Bureau des MIA des États-Unis à Hanoi, étaient sur place.

La partie vietnamienne a remis à la partie américaine ces restes retrouvés lors de la 155e campagne de recherche conjointe effectuée entre mai et juillet 2024 dans la province de Khanh Hoa.

Les restes ont été examinés par des experts médico-légaux vietnamiens et américains qui ont conclu qu'ils pourraient être associés à des militaires américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam.

Dès la signature des Accords de paix de Paris le 27 janvier 1973, la coopération dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats américaines a été mise en œuvre. Au cours des 50 dernières années, le Vietnam a remis aux États-Unis plus de 1 000 restes et a aidé les États-Unis à identifier plus de 730 MIA. L'activité humanitaire a contribué à panser les blessures de la guerre, à instaurer la confiance et à promouvoir le développement des relations Vietnam-États-Unis. -VNA/VI