Des restes de soldats américains portés disparus au Vietnam rapatriés

Une cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam (MIA) a eu lieu mardi 16 avril à l’aéroport international de Dà Nang (Centre).

Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên et les délégués lors de la cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam, à Dà Nang, le 16 avril. Photo: VNA

Les représentants des ministère des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique du Vietnam, de l’Office vietnamien chargé de la recherche des Américains portés disparus (MIA) pendant la guerre du Vietnam (VNOSMP) ; l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper, l’attaché militaire américain au Vietnam Thomas Bouchillon et des représentants du Bureau des MIA des États-Unis à Hanoi étaient sur place.La partie vietnamienne a remis à la partie américaine ces restes retrouvés lors de la 154e campagne de recherche conjointe effectuée entre février et avril 2024. Il s’agissait de la 164e remise des restes de soldats américains portés disparus depuis 1973.A cette occasion, le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên a reçu l’ambassadeur américain Marc Knapper. Les deux parties ont hautement apprécié l’importance de la cérémonie pour les relations Vietnam-États-Unis.Hoàng Xuân Chiên a hautement apprécié l’aide des États-Unis pour le règlement des conséquences de la guerre, notamment l’augmentation du budget du projet d’assainissement de la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa (Sud) à 300 millions de dollars, le soutien aux personnes handicapées dans les localités touchées par la dioxine, le déminage et la coopération avec le Vietnam dans la recherche des restes des soldats vietnamiens morts pendant la guerre.Il a demandé à la partie américaine d’augmenter davantage son soutien aux projets visant à surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam, en particulier l’octroi de 200 millions de dollars supplémentaires pour traiter complètement la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa, le traitement de la dioxine à l’aéroport de Phu Cat, le renforcement de la fourniture d’informations pour faciliter la recherche des soldats vietnamiens morts pendant la guerre.Le vice-ministre vietnamien de la Défense a proposé que les deux parties se coordonnent pour élaborer et signer bientôt un protocole d’accord de coopération intégrale visant à surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam.L’ambassadeur américain Marc Knapper a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour les efforts consentis à la recherche des soldats américains disparus pendant la guerre au Vietnam, contribuant à la promotion des relations Vietnam-États-Unis.Il a affirmé que le gouvernement américain s’engage au plus haut niveau à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, notamment en traitant complètement la contamination par la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa et en transférant la technologie d’identification des restes de soldats vietnamiens.A cette occasion, l’ambassadeur américain a exprimé sa volonté de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne pour mener des activités commémorant le 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et le 50e anniversaire de la fin de la guerre. –VNA/VI