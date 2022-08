Des responsables vietnamiens au Royaume-Uni pour booster le partenariat stratégique

Une délégation du Parti, dirigée par le membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a effectué du 10 au 15 août une visite au Royaume-Uni, destinée à renforcer le partenariat stratégique bilatéral, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, le ministre d’Etat au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement Graham Stuart (4e à partir de la droite) et le ministre d’État au Cabinet Office Nigel Adams (6e à partir de la droite). Photo : VNA

Elle a rencontré de nombreux responsables britanniques, à savoir le ministre d’Etat (ministre pour l’Europe) au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et et du développement Graham Stuart; le vice-président de la Chambre des communes Nigel Evans ; le ministre d’État au Cabinet Office Nigel Adams; le secrétaire économique au Trésor Richard Fuller ; et le secrétaire général du Parti communiste de Grande-Bretagne Rbert Griffiths.

La délégation a également eu des séances de travail avec une série d’agences et d’organisations britanniques dans les domaines de l’énergie, de l’investissement, des finances, des services et de la transformation numérique, dont le British International Investment (BII), le Global Wind Energy Council (GWEC), l'organisme dirigé par l’industrie représentant les services professionnels financiers et connexes basés au Royaume-Uni TheCityUK, le UK Export Finance, le groupe BP et Enterprise Energy.

Lors des rencontres, les dirigeants du gouvernement et du Parlement britanniques ont salué le rôle et la position du Vietnam dans la région et le monde, considérant le pays comme un partenaire de premier plan du Royaume-Uni dans la région.

Ils se sont réjouis du partenariat stratégique bilatéral croissant, en particulier après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam, et ont remercié le Vietnam pour son soutien au Royaume-Uni pour devenir un partenaire de dialogue à part entière de l’ASEAN et accélérer ses négociations pour rejoindre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Saluant les engagements du Vietnam annoncés lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), la partie britannique a salué les efforts et les résultats du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans la contribution aux efforts concertés de la communauté internationale dans la lutte contre les changements climatiques.

Les dirigeants et partenaires britanniques ont souligné les similitudes dans les objectifs de développement prioritaires des deux pays en matière de croissance verte, de mise en œuvre des objectifs de développement durable, de transformation numérique et de transition énergétique centrée sur l’humain. Ils ont exprimé leur volonté de promouvoir la coopération et les échanges avec le Vietnam dans les temps à venir.

Des représentants de la communauté des affaires britannique ont exprimé leur conviction que la visite les aidera à mettre en œuvre de futures études de marché pour les activités de coopération en matière d’investissement au Vietnam dans les énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne offshore.

La délégation vietnamienne a affirmé qu’il s’agissait d’un moment très favorable pour porter le partenariat stratégique bilatéral à une nouvelle hauteur, et a suggéré que les deux parties continuent d’accélérer la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir davantage la coopération bilatérale et sur les problèmes mondiaux communs.

Pendant leur séjour au Royaume-Uni, la délégation a visité le mémorial monument du Président Hô Chi Minh et l’ambassade du Vietnam à Londres. Trân Tuân Anh a présidé un séminaire sur le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans le contexte de la 4e révolution industrielle, la transformation numérique et transition verte.