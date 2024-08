Des responsables lao félicitent le Vietnam à l'occasion du 79e anniversaire de sa Fête nationale

Des délégations des agences au ressort central du Laos telles que le ministère des Affaires étrangères et la Commission centrale des relations extérieures du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le Comité central de propagande, la Commission centrale d’organisation, le Comité central du Front pour la construction nationale... ont visité les 28 et 29 août, l'ambassade du Vietnam à Vientiane pour féliciter le Vietnam à l'occasion du 79e anniversaire de sa Fête nationale (2 septembre).



Les représentants des dirigeants de ces agences lao ont transmis leurs sincères félicitations au Parti, à l'État, au gouvernement et au peuple vietnamiens, saluant les réalisations remarquables de la nation dans divers secteurs au cours des 79 dernières années. Ils ont félicité l'ambassade du Vietnam et les agences représentatives pour avoir servi efficacement de pont et de conseiller dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à travailler avec l'ambassade du Vietnam au Laos, les agences auprès de l'ambassade et les parties vietnamiennes concernées pour promouvoir davantage la coopération entre les deux pays.



De même, ils ont déclaré convaincu que sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Vietnam continuerait à obtenir davantage de succès dans l’œuvre de l’édification et du développement du pays, en mettant en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du PCV, et devenant un pays développé prospère, heureux et à revenu élevé d'ici 2045.



A cette occasion, les représentants des agences du ressort central du Laos ont exprimé leur sincère gratitude au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour avoir toujours soutenu la Révolution lao dans son œuvre de libération du pays d'hier, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de développement du pays d’aujourd'hui.

Phan Minh Chien, chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, a a souligné l'engagement de l'ambassade à maintenir une étroite coopération avec les agences lao et à maintenir son rôle de passerelle, contribuant à la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos et offrant des avantages substantielles aux deux nations et à leurs peuples. -VNA/VI