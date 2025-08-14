Des "toilettes gratuites" prêtes à accueillir les visiteurs à Hanoï

À l'approche du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, Hanoï a mis en place un important dispositif pour garantir la propreté et le confort des visiteurs. L'accent est mis sur l'hygiène et la gestion de l'environnement.

Sous la direction du Comité populaire municipal, le Département de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec les autorités locales et l’armée, a installé un total de 1 012 toilettes pour les événements. Ce dispositif comprend 612 toilettes mobiles réparties sur les principaux axes, places et lieux de festivités, et 400 toilettes gratuites mises à disposition par des établissements publics, écoles, hôpitaux et particuliers.

Ces 400 toilettes gratuites, identifiables par un logo spécifique, sont également géolocalisées sur Google Maps pour faciliter leur accès du 15 août au 2 septembre. Elles sont principalement situées dans des quartiers clés comme Ba Dinh, Hoan Kiem et Hai Ba Trung...

De nombreux citoyens, commerçants et entreprises, à l'image de la chaîne Highlands Coffee, participent à cette initiative, renforçant ainsi la mobilisation communautaire.

En parallèle, la ville renforce le nettoyage urbain : balayeuses mécaniques, personnel de propreté positionné tous les 500 mètres sur les itinéraires de défilé, surveillance continue des toilettes mobiles.

De plus, 800 poubelles supplémentaires équipées de sacs biodégradables seront installées, et 6 300 jeunes volontaires seront mobilisés pour sensibiliser le public à la propreté et ramasser les déchets pendant les célébrations.

Selon les autorités, ce modèle de collaboration servira de base pour de futurs événements, contribuant à l'image d'une capitale moderne, propre et accueillante.-VNA/VI