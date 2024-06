Des propositions pour agir en faveur d'une économie verte

Le développement de l’économie verte au Vietnam n’en est qu’à ses balbutiements. Les entreprises ont besoin du soutien de l’État pour promouvoir des politiques visant à éliminer les difficultés et accélérer des feuilles de route en faveur d’une production verte et durable.

Parmi les près de 300 parcs industriels opérationnels au Vietnam, nombre d'entre eux ne sont plus conformes aux normes vertes actuelles. Selon des statistiques, le pays compte 29 parcs industriels qui ne disposent pas d'un système centralisé de traitement des eaux usées.

De nombreux parcs industriels souhaitent se transformer en parcs industriels verts, écologiques et durables mais sont confrontés à d'énormes obstacles en termes de coûts d'investissement et de capacité des investisseurs. En outre, selon certaines entreprises, il existe de nombreuses réglementations vagues qui entravent l'application du modèle.

Selon la directrice générale adjointe du groupe d’investissement Sao Do, maître d'ouvarge du parc industriel Nam Dinh Vu (ville de Hai Phong, au Nord), Tran Thi To Loan, outre les problèmes financiers, d'autres liés aux mécanismes et aux politiques empêchent les entreprises de passer au "vert".

Plus précisément, le décret n° 35/2022/ND-CP du gouvernement fixe un objectif selon lequel 20% des entreprises des parcs industriels doivent mettre en œuvre une production plus propre. Mais il ne précise pas ce qu’est une production plus propre ou ce qui constitue une utilisation plus efficace des ressources.

De plus, selon Tran Thi To Loan, pour utiliser efficacement les ressources, il est nécessaire de les réutiliser, mais en fait, les réglementations ne précisent pas clairement si les parcs industriels sont autorisés ou non à attirer des projets de recyclage.

Le développement vert et durable aidera les entreprises à trouver des opportunités, à accroître leur compétitivité, à mobiliser des capitaux et à profiter de nouveaux avantages.

Selon les données d'une récente enquête menée par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) auprès de plus de 10.000 entreprises à travers le pays, 56% d’entre elles voient des opportunités dans le changement climatique.

Cependant, les opportunités vont toujours de pair avec les défis. De nombreuses entreprises ne sont pas conscientes de leurs responsabilités environnementales, ne disposent pas de ressources humaines informées des lois environnementales, ou sont limitées en technologies.

Actuellement, seules 31,8% des entreprises privées comprennent clairement les réglementations environnementales, 44% des entreprises nationales et 38% des entreprises d'IDE admettent ne pas se conformer pleinement aux réglementations environnementales.

Selon le vice-président de la VCCI, Nguyen Quang Vinh, il est nécessaire que l'État améliore le cadre législatif et politique pour encourager une production plus verte, développer les énergies renouvelables et utiliser les ressources naturelles de manière économique et efficace.

Pour les entreprises, il est nécessaire de respecter strictement les réglementations en matière de protection de l'environnement, d'améliorer les processus de production pour économiser de l'énergie, et de privilégier l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement./.-VNA/VI