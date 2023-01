Des produits vietnamiens respectueux de l'environnement présentés aux Pays-Bas

Des membres de l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas et de la société Viet Nam Food Europe BV. Photo: ambassade du Vietnam aux Pays-Bas

Miss Linh, la plateforme de commerce électronique de la société Viet Nam Food Europe BV aux Pays-Bas, a présenté ses produits au salon international Horecava 2023 à Amsterdam.

Tenu du 9 au 12 janvier, ce salon spécialisé dans l'hôtellerie-restauration, les produits agricoles et l'alimentation, a accueilli environ 700 entreprises venues de nombreux pays du monde entier.

Le stand de Miss Linh a attiré l'attention des consommateurs et partenaires avec ses produits respectueux de l'environnement et le raffinement de la cuisine vietnamienne.

Dans le cadre du salon, Miss Linh a signé un contrat avec la société VI2CI, une plateforme de commerce électronique de produits agricoles, de produits de mode et d'appareils électroniques.

Selon l'ambassadeur vietnamien aux Pays-Bas, Pham Viet Anh, les Pays-Bas sont une porte d’accès au marché européen. Donc, les produits qui ont réussi à accéder au marché néerlandais s'ouvrent ensuite plus facilement les marchés d’autres pays européens.

Récemment, des lots de litchis et longanes du Vietnam, expédiés en France et en Belgique, ont été réexportés vers les Pays-Bas et d’autres pays européens.