Des produits en bois et d’ameublement présentés à une exposition en Inde

Les entreprises vietnamiennes exposent des produits en bois à la World Furniture Expo (WOFX), qui a débuté au Bombay Exhibition Centre dans la ville indienne de Mumbai le 17 novembre.

L'événement de trois jours offre une plateforme de commerce interentreprises (B2B) aux entreprises indiennes et étrangères de meubles et de décoration pour rechercher des opportunités de coopération et établir des partenariats.

À cette occasion, le Département du marché d’Asie et d’Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce et le Bureau du commerce du Vietnam en Inde se sont coordonnés avec l'Institut des designers d'intérieur indiens (IIID) pour organiser un séminaire sur la coopération potentielle dans l'industrie du bois et du meuble entre le Vietnam et l'Inde, attirant de nombreuses entreprises indiennes.

Selon le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bui Trung Thuong, dans un contexte où les commandes de grands marchés traditionnels sont en baisse, l'Inde devrait devenir un marché potentiel pour les entreprises vietnamiennes de l'industrie du bois et de l'ameublement du Vietnam. -VNA/VI