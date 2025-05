Des produits écologiques hissent le pavillon vietnamien à la Foire de Paris

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang (droite), et le directeur de la Foire de Paris, Steven Abajoli, visitent les stands du Pavillon Vietnam. Photo: VNA

Dans le cadre de la Foire de Paris 2025, le Pavillon Vietnam a réuni près de 40 entreprises venues du pays. Outre les produits traditionnels comme objets d’art, les costumes ethniques, les confiseries, le thé et les fruits, pour la première fois, des produits artisanaux uniques et écologiques "made in Vietnam" ont été présentés aux visiteurs.



Lors de la cérémonie d’inauguration du Pavillon Vietnam, le 3 mai à la Foire de Paris, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a salué la participation d’un grand nombre d’entreprises nationales désireuses de présenter la gastronomie, les produits locaux, l’artisanat et les objets d’art, contribuant ainsi à aider le public français à découvrir tous les aspects de la culture vietnamienne.



Le diplomate a souligné l’importance particulière de l’année 2025, considérée comme "une année majeure pour le Vietnam, marquant le 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam et le 80e anniversaire de la fondation de la République".



Évoquant les relations bilatérales en plein essor entre les deux pays, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé : "Notre président de la République a effectué une visite officielle l’année dernière en France. Et dans quelques semaines, votre président, monsieur Emmanuel Macron, va se rendre au Vietnam pour une visite de l’État. Ces visites, ainsi que la coopération dans tous les domaines - très riche et diversifiée - comme cette présence vietnamienne dans la Foire de Paris, apportent aussi des contributions importantes au renforcement et au développement des relations entre le Vietnam et la France, pour renforcer notre amitié et notre coopération dans tous les domaines."



Impressionné par les danses des lions, le défilé d’ao dai et les musiques traditionnelles organisés par le Centre culturel du Vietnam en France pour inaugurer l’espace vietnamienne, Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, a exprimé sa gratitude envers les partenaires et équipes entreprises qui ont apporté l’esprit vietnamien à la foire, contribuant à préserver et diffuser la culture nationale à la communauté internationale. Selon le responsable, la Foire de Paris est un véritable carrefour culturel, un lieu de rencontre, d’échange et de connexion mondiale.



"Le Vietnam occupe une place importante, d’ailleurs, chaque année nous procédons à l’inauguration du pavillon Vietnam en présence de son excellence, l’ambassadeur du Vietnam en France. Le Centre culturel vietnamien en France et toutes les équipes qui organisent le Pavillon vietnamien donnent beaucoup de cœur pour faire de cet événement un grand événement de la Foire de Paris", a déclaré Steven Abajoli, affirmant que "le Pavillon Vietnam est historique sur la Foire de Paris. Chaque année nous avons plaisir à accueillir tous ces artisans qui mettent à l’honneur la culture, l’artisanat vietnamien et cela permet à tous les français qui ne peuvent pas voyager au Vietnam de découvrir un petit bout de Vietnam aux portes de Paris."



Le point fort de l’Espace Vietnam cette année est l’apparition de nombreux produits artisanaux respectueux de l’environnement, reflétant la tendance mondiale au développement durable. Des serviettes de bain en fibre de luffa, des figurines d’animaux sculptées et assemblées à partir de morceaux de bois et de bambou, de jolis sacs fabriqués à partir de jeans recyclés... C’est la première fois que ces produits écologiques "made in Vietnam" sont exposés et vendus aux côtés d’artisanat traditionnel, de costumes, de confiseries, de thé et de fruits tropicaux, créant une touche distinctive dans le Bâtiment d’Asie de la Foire de Paris 2025.



Dào Kim Chi, artisane de Hanoi, présente fièrement ses jolis sacs et portefeuilles fabriqués à partir de vieux jeans : "Dans le but de créer des produits respectueux de l’environnement, nos produits sont entièrement conçus à partir de vêtements en jean usagés. Les Vietnamiens sont très doués dans l’artisanat et la créativité, ce qui se reflète dans ces assemblages sur les sacs, inspirés des célèbres tableaux de Bui Xuân Phai représentant le Vieux Quartier. Les Français étant très soucieux de l’environnement, j’espère que les produits que nous apportons du Vietnam seront bien accueillis."



Les produits écologiques en fibre de luffa du Vietnam sont présentés pour la première fois à la Foire de Paris. Photo: VNA

Présentant pour la première fois des produits en fibre de luffa aux clients français, Nguyên Phu Tung, directeur de la société Loofah Global Dak Lak, explique : "Nos produits sont fabriqués à partir de fibres de luffa, totalement naturelles, écologiques, sans traitement chimique. Ces produits sont très pratiques pour le bain ou pour nettoyer la vaisselle". Il a indiqué que la protection de l’environnement est le message que l’entreprise souhaite transmettre au public international.



De son côté, Luu Tu Gia, représentantede la société My Nghê Viêt, est très fière de ses figurines d’animaux et produits artisanaux en bambou et en bois, avec des détails finement sculptés et assemblés de manière délicate et distinctive.



Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel vietnamien en France, a également partagé le point fort de la stratégie d’action du Centre cette année, qui est de promouvoir le tourisme vietnamien en présentant des documents, des photos et des produits touristiques des agences de voyage aux clients français. Il a également souligné l’objectif du centre qui est de "faire connaître la culture et l’identité du peuple vietnamien à nos amis internationaux de manière plus forte, plus large, et pour que nos amis internationaux comprennent mieux notre pays et notre peuple vietnamien."



Dès les premiers jours de la Foire, les produits vietnamiens ont reçu de nombreux retours positifs des consommateurs français. Mme Liliane Delarace, une visiteuse française, partage son impression : "On trouve que c’est très joli, il y a beaucoup de choses agréables que l’on ne connaît pas, donc on a envie de découvrir".



Quant à Nguyen Thi Luc Evelyne, une cliente d’origine vietnamienne, elle a exprimé son soutien enthousiaste aux produits écologiques en exprimant son amour en faveur du Vietnam et ses produits.



La Foire de Paris 2025, sous le thème "World in Paris" (Le Monde à Paris), se déroule du 30 avril au 11 mai au Centre d’exposition Porte de Versailles. L’événement rassemble plus de 1 250 exposants de 40 pays et territoires du monde entier. C’est le plus grand événement commercial et culturel de France, avec une histoire de plus de 120 ans, attirant des centaines de milliers de visiteurs chaque année. – VNA/VI