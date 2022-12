Des produits d’artisanat vietnamiens sur le marché belge

Au magasin de meubles éco-responsables "Dille & Kamille" à Bruxelles, les clients trouvent facilement des biens de consommation fabriqués avec des matériaux naturels et non polluants. La majorité des articles quotidiens sont fabriqués à partir de bambou et importés directement du Vietnam.

Au magasin de meubles éco-responsables "Dille & Kamille". Photo: VNA



Thierry Arend, responsable du magasin, a indiqué que des dirigeants de la société "Dille & Kamille" s’étaient rendus au Vietnam pour signer un contrat et importer directement des produits en bambou et rotin du Vietnam. Ils s’étaient rendus à des ateliers et avaient vu de leurs propres yeux le travail d’artisans vietnamiens, examiné attentivement les matériaux et les conceptions pour s'assurer que les produits importés sont de bonne qualité.

Selon Thierry Arend, les jouets pour enfants ou les paniers en bambou pour plantes d'intérieur se vendent très bien.

Schor Annie, une cliente régulière du magasin, s'est dite très heureuse de retrouver un panier pour plantes d'intérieur, qui est à la fois joli et respectueux de l'environnement. De plus, le prix n'est pas élevé, seulement 8 euros pour un petit panier.

Actuellement, des produits artisanaux vietnamiens sont exportés vers 163 pays et territoires à travers le monde. L'Union européenne (UE) est le troisième débouché après les États-Unis et le Japon.