Des produits agro-alimentaires vietnamiens au World Food India 2024. Photo : VNA

Les entreprises vietnamiennes exposent leurs produits au World Food India 2024 (WFI 2024) qui s'est ouvert à New Delhi (en Inde) le 19 septembre.



Le Vietnam est l'un des deux pays sélectionnés comme pays cible au WFI 2024, le troisième du genre. Deux pavillons du Vietnam, l'un de 27 m² et l'autre de 150 m², présentant des produits agricoles et des aliments transformés, notamment fruits frais et secs, noix de cajou, café, thé, poivre, cannelle, alcool de riz et nouilles instantanées de plus de 20 entreprises.



La sélection du Vietnam comme pays cible reflète la reconnaissance par l'Inde du partenariat stratégique intégral bilatéral, affirme le rôle du Vietnam dans la chaîne dapprovisionnement alimentaire mondiale ainsi que le potentiel et la qualité de ses produits agro-alimentaires, et contribue à promouvoir l'image du pays auprès des amis internationaux, a déclaré le conseiller commercial vietnamien en Inde Bui Trung Thuong.



Parallèlement, l'événement offre aux entreprises vietnamiennes l'occasion d'améliorer leur connectivité avec des partenaires existante ou potentiels, d'élargir leurs marchés d'exportation et de se tenir au courant de l'évolution des technologies de transformation et de conservation des aliments, a-t-il ajouté.



De plus, avec la présence de nombreux dirigeants de ministères et d'agences indiens, le salon contribue à promouvoir le dialogue et la coopération politique, facilitant ainsi les exportations agricoles du Vietnam, en particulier les processus de quarantaine végétale et de sécurité alimentaire, vers l'Inde, a-t-il ajouté.



Le WFI 2024 durera jusqu'au 22 septembre voit la participation d'entreprises de 90 pays et de 26 États indiens.



Pour l’heure, l'Inde se classe au deuxième rang mondial dans le domaine de la transformation agro-alimentaire. Ce secteur contribue à 13% de produit intérieur brut (PIB) de l’Inde, et devrait atteindre 535 milliards de dollars en 2025-2026, avec un taux de croissance de 15% d'ici 2030.- VNA/VI