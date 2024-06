Des PME sud-coréennes recherchent des opportunités sur le marché vietnamien

Dans le but de promouvoir les exportations et d’aider les PME à accéder au marché vietnamien, la province sud-coréenne du Gyeonggi s'est coordonnée avec les villes de Goyang, Namyangju et Paju, pour créer un « Groupe pionnier sur le marché vietnamien 2024 ».

Dans sa première phase de quatre jours, ce groupe a réalisé 114 consultations et contribué à la conclusion de contrats d’une valeur totale de plus de 4,3 millions de dollars.

Son plan de soutien aux entreprises dans l’accès au marché vietnamien a vu la participation de partenaires à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Pour favoriser la signature de contrats, la province du Gyeonggi a fourni un soutien sur divers aspects, dont la recherche préalable d'acheteurs, l'aide à la traduction linguistique, le paiement des billets d'avion et des frais de transport pour les PME locales inscrites à ce programme.

Lors de cette première phase, la SARL Saeang, dont le siège se trouve à Namyangju, a signé un contrat de trois ans avec un partenaire vietnamien pour développer des produits aidant à réduire la chute des cheveux et à nourrir le cuir chevelu. Les deux parties ont signé un contrat d’exportation de 450.000 dollars.

La province du Gyeonggi compte continuer d'envoyer des équipes de développement du marché et de soutien au marketing pour aider les PME locales à accéder plus facilement au marché vietnamien.-VNA