Des pluies s'abattent toutes les régions du pays le 22 septembre

De fortes pluies s’abattent les 22 et 23 septembre sur les régions du Nord, du Centre, du Sud et le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre), selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Plus précisément, les localités des régions du Nord et du Centre connaîtront de fortes pluies et des orages avec des niveaux de pluies enregistrés de 70 à 150mm, voire plus de 200mm,

À Hanoï, des pluies et averses sont prévues aujourd'hui le 22 septembre, avec des niveaux de pluies enregistrés de 30 à 60mm, voire plus de 100mm. Il y aura des tornades et de fortes rafales de vent.

Les risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d'inondations pourraient se produire dans les provinces montagneuses et d'inondations dans les zones basses.

Photo: VNA



Le 22 septembre, le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) et le Sud s'attendent également à des averses et des orages.

Des pluies torrentielles et averses continuent à s'abattre le Nord jusqu'en 24 septembre, les provinces de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue jusqu'au 25 septembre, et de Da Nang à Binh Thuan, le Tây Nguyân et le Sud dans les prochains jours. -VNA/VI