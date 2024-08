Des plats vietnamiens au menu des Jeux Olympiques de Paris 2024

La France, pays hôte des Jeux Olympiques de Paris 2024, a sélectionné deux plats vietnamiens pour servir aux athlètes.

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a officiellement annoncé le menu des athlètes participant au plus grand événement sportif au monde, comprenant le "pho" (soupe de nouilles vietnamienne) et le "nem" (rouleau de printemps).



Selon Seasia, un site d'information spécialisé sur l'Asie du Sud-Est, le "pho" est servi en trois repas principaux au stand asiatique. Les informations nutritionnelles du plat sont également disponibles sur le système officiel aidant les athlètes à s'y référer.



De plus, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 accorde une attention particulière au "nem" en le présentant comme "cuisine vietnamienne" au lieu d'utiliser le terme anglais "spring roll". -VNA/VI