Des performances musicales traditionnelles du Vietnam présentées à Berlin

De nombreuses performances musicales uniques imprégnées de l'identité culturelle vietnamienne ont été présentées par des artistes d'origine vietnamienne en Allemagne, dans le cadre du Festival des arts asiatiques de Berlin 2023.

Le Quatuor Lotus lors du Festival des arts asiatiques de Berlin 2023. Photo: VNA

Le programme s'est ouvert sur une reprise du Conte de Kieu du grand poète Nguyen Du, interprétée en allemand par l'artiste Christiane Voigt, sur fond de l’œuvre musicale pour la guitare "Suite Kieu" du professeur Dang Ngoc Long, recteur de l'école de musique Berlin-Gesundbrunnen. Ce mode d'expression unique a apporté de nombreuses surprises au public. La voix chaleureuse et inspirante de l'artiste Christiane Voigt, combinée aux mélodies musicales harmonieuses, profondes et richement imagées de «Suite Kieu», a transporté les auditeurs dans un monde différent de culture orientale.

À ce jour, Le Conte de Kieu a été traduit en 20 langues. La version allemande des auteurs Franz et Irène Faber est la première traduction du Conte de Kieu dans les pays germanophones. Le professeur, compositeur et guitariste classique Dang Ngoc Long a composé le morceau de guitare " Suite Kieu" pour présenter Le Conte de Kieu au public européen d'une manière plus diversifiée et inédite.

En outre, le public a pu assister à de nombreuses performances populaires vietnamiennes, interprétées par le Quatuor Lotus. Les artistes ont introduit de nombreuses mélodies folkloriques du Nord, du Centre et du Sud du Vietnam. Ils ont également présenté au public des instruments de musique traditionnels tels que le monocorde, l'erhu, la cithare, la flûte de bambou et le tambour de riz.

Les performances réalisées par des artistes d'origine vietnamienne en Allemagne ont contribué activement à promouvoir la culture et des arts traditionnels vietnamiens auprès des étrangers. En même temps, il s’agit d’une nourriture spirituelle précieuse pour les Vietnamiens vivant loin de leur pays.

C'est la première fois qu’a lieu le Festival des arts asiatiques de Berlin. Avec la participation de nombreux pays, ce festival offre au public allemand et européen un aperçu profond et intéressant de l'espace artistique diversifié et coloré de l'Asie. Le programme comprend des performances artistiques, des concerts, des ateliers, des projections de films... Le festival devrait se clôturer le 8 octobre.