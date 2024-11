Des peintures vietnamiennes exposées à la London Asian Art

Les visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Une exposition intitulée « Môt Thoang Viet Nam » se tient actuellement à la galerie d’art Thang Long, au sein de la maison de vente aux enchères Bonhams, dans le cadre de la 27e édition de l’Asian Art in London (AAL). Il s’agit de la première participation d’une galerie vietnamienne à cette prestigieuse manifestation artistique londonienne.

L’événement de cette année, qui se déroule du 30 octobre au 8 novembre, propose une vingtaine d’expositions d’art asiatique par des galeries de différents pays, ainsi que plus de 20 séances de vente aux enchères axées sur les arts chinois, japonais, sud-est asiatique, indien, moyen-oriental et islamique. Il comprend également un séminaire sur l’art asiatique avec la participation de conservateurs éminents de grands musées et galeries, ainsi que d’experts et d’universitaires du secteur.

Sophie Kempson, directrice en charge du développement des programmes de l’AAL, a indiqué que c’était la première fois que l’AAL organisait des expositions directement dans des maisons de vente aux enchères renommées telles que Sotheby’s, Bonhams et Christie’s, offrant ainsi des opportunités pour promouvoir les arts asiatiques auprès d’un public plus large. Ce public, en assistant aux ventes aux enchères, découvre ainsi de nouvelles galeries et des artistes qu’il ne connaissait peut-être pas.

L’exposition « Mot Thoang Viet Nam » présente une collection variée d’œuvres d’art de quatre artistes vietnamiens, illustrant les styles et perspectives uniques de différentes générations d’artistes. Parmi les œuvres, on retrouve la maîtrise du cubisme sur la laque traditionnelle vietnamienne de Phung Pham, le minimalisme de Le Thiet Cương avec de la gouache sur étamine, les expressions intenses de Quynh Giang en huile sur toile, et les portraits distinctifs au bois brûlé de Ngo Van Sac.

Sophie Kempson a souligné que cette exposition offre un regard nouveau sur l’art vietnamien contemporain et constitue une opportunité pour les amateurs d’art internationaux de découvrir des artistes et œuvres de l’époque post-coloniale française. Elle a exprimé son admiration pour les pièces en laque et en bois brûlé présentées.

Nguyen Dinh Long, représentant de la galerie d’art Thang Long, a déclaré qu’à travers « Mot Thoang Viet Nam », la galerie espérait promouvoir la culture vietnamienne et l’art contemporain auprès des amateurs d’art étrangers. Il a ajouté que les expositions organisées sur des plateformes prestigieuses comme Sotheby’s, Christie’s et Bonhams offraient une occasion précieuse de présenter l’art vietnamien contemporain aux côtés des grandes formes d’art mondiales.

L’AAL est un événement annuel fondé en 1998 pour promouvoir l’art asiatique au London Arts Centre, attirant la participation de galeries, de maisons de vente aux enchères renommées et d’institutions culturelles spécialisées dans l’art asiatique provenant du Royaume-Uni, d’Europe et du monde entier. - VNA/VI