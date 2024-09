Des organisations internationales fournissent des biens essentiels aux victimes du typhon Yagi au Vietnam

Des biens essentiels du gouvernement australien destinés aux localités endommagées par le typhon Yagi et les inondations sont arrivés le 11 septembre à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, selon le Département de gestion des barrages et de prévention et de contrôle des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam.



L'Australie soutient avec 264 kits d'hygiène personnelle, 120 kits de cuisine, 264 kits de réparation pour la maison, 600 couvertures, 600 matelas, 522 bâches imperméables et 360 moustiquaires, selon la source.

Comme prévu, le Centre de coordination de l'assistance humanitaire de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes (AHA) offrira les 13 et 14 septembre 2.000 kits d'articles familiaux, 1.008 pour la réparation de la maison, 1.015 pour la cuisine, ainsi que 3.031 articles d'hygiène personnelle.



Parallèlement, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) fournira un total de 40 purificateurs d'eau portables et 200 bâches en plastique polyvalentes les 16 et 17 septembre.



Selon le plan, après avoir reçu l'aide, le département susmentionné la coordonnera et la livrera aux localités touchées par le typhon Yagi.



Yagi a été le typhon le plus puissant en Mer Orientale au cours des 30 dernières années. Selon le bilan actualisé jusqu’à 17 heures le 11 septembre, le typhon Yali et les innondations ont fait 324 morts et disparus au Vietnam. - VNA/VI