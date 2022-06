Des opportunités s’ouvrent aux exportateurs vietnamiens sur le marché français

Les entreprises vietnamiennes peuvent trouver des opportunités d’exportation de nombreux produits vers la France, des biens de consommation aux produits de la pêche, agricoles et alimentaires, a-t-on appris mercredi 15 juin d’un séminaire sur les opportunités d’accéder au marché français après le Covid-19.

La France est actuellement le cinquième partenaire commercial européen du Vietnam, qui a enregistré un excédent commercial avec ce marché ces dernières années - plus d’un milliard de dollars en 2013-2027 et cette tendance se poursuit toujours, a fait savoir le directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Tuân.



Le Vietnam exporte une large gamme de produits vers la France, et l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), qui est entré en vigueur en août 2020, a créé davantage d’opportunités pour les exportations vers la France - l’un des plus grands marchés de l’UE.



Bien que l’épidémie de Covid-19 ait eu des impacts négatifs sur le commerce mondial en 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la France ont toujours progressé, a-t-il noté.

L’année dernière, le Vietnam a expédié pour environ 3,2 milliards de dollars de marchandises vers la France. Le chiffre était de 1,1 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de 2022, en hausse de 10,3% sur un an.

Dans l’autre sens, les exportations de la France vers le Vietnam se sont élevées à environ 1,6 milliard de dollars en 2021, en hausse de 5,3%, et se sont élevées à 450 millions de dollars entre janvier et avril de cette année, en baisse de 16%, selon le Département général des douanes du Vietnam.

Le président de l’Association des entrepreneurs vietnamiens en France, Nguyên Hai Nam, a souligné qu’étant donné que les changements socio-économiques et démographiques ont affecté la tendance de la consommation agricole et alimentaire en France, les entreprises vietnamiennes peuvent trouver des opportunités d’exportation de produits aquatiques, de fruits, de confiserie, et produits céréaliers.

Il a également souligné la perspective d’une plus grande part de marché pour des exportations clés telles que les vêtements, les chaussures, le riz, le café, le poivre et les produits aquatiques, dont la demande est en croissance en France.

Outre les biens essentiels, la France a également une forte demande de produits haut de gamme pour les hauts revenus et les touristes. Ce segment peut générer des profits considérables pour les exportateurs vietnamiens, a-t-il noté, ajoutant que les produits agricoles biologiques et aquatiques auront également plus de chances d’y accroître leur présence.

Lê Van Thanh Tra de la société Source of Asia a conseillé aux entreprises de revoir leur capacité avant d’accéder à de nouveaux marchés comme la France dans la période post-épidémie, de se connecter avec des partenaires bien informés sur ces marchés et de se familiariser avec la culture d’entreprise en France.

Certaines entreprises expérimentées dans le commerce avec la France ont recommandé aux entreprises d’entretenir des relations de coopération avec la partie française afin de garantir une coopération durable.