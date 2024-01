Des opportunités de croissance des exportations de fruits et légumes en 2024 s’ouvrent

Les fruits et légumes sont l'un des deux produits avec une valeur d'exportation record de 5,69 milliards de dollars. Photo. VNA

Grâce à un taux de croissance de plus de 70 %, les fruits et légumes sont l'un des deux produits avec une valeur d'exportation record de 5,69 milliards de dollars, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR).

Les principaux marchés d’exportations étaient la Chine, les États-Unis, la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, les Pays-Bas, l’Australie... En particulier, la Chine restait le plus grand marché d'importation de fruits et légumes du Vietnam et représente 65 % de la valeur totale.

Des opportunités de croissance des exportations de fruits et légumes en 2024 continuent de s’ouvrir pour de nombreux produits, notamment les carottes, les pastèques, les durians, les noix de coco fraîche.

Pour que les fruits et légumes vietnamiens continuent de pénétrer profondément et largement les marchés, Nguyên Khac Tiên, président du conseil d'administration de la société par actions Ameii Vietnam, a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la gestion commerciale et les processus de production et développer des produits avec une grande transparence.



Le Département de la protection des végétaux s'est coordonné avec les pays importateurs pour émettre 6 997 codes de zones de culture et 1 613 codes d'installations de conditionnement pour les fruits frais autorisés à être exportés vers la Chine, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée (fruit du dragon, mangue, pomme étoilée, banane, pamplemousse, fruit de la passion, citron sans pépins, longane, litchi, piment, gelée noire).



Déterminant le rôle important dans le développement des zones de culture et des installations de conditionnement pour les produits d'exportation, Huynh Tân Dat, chef du Département de la protection des végétaux, a déclaré que son département s'est activement coordonnée avec les localités pour augmenter le nombre et étendre la superficie des indicatifs régionaux de culture ainsi que le nombre d'installations de conditionnement pour répondre aux exigences des pays importateurs, sans négliger la surveillance des zones de culture et des installations de conditionnement.



Ledit Département continuera à supprimer les barrières techniques pour ouvrir de nouveaux marchés aux fruits frais, effectuer l'inspection des usines d'exportation et la quarantaine pour les produits agricoles exportés, en particulier les fruits et les marchés clés tels que la Chine, les États-Unis, l'UE..., contribuant ainsi au maintien et à l'expansion des marchés d'exportation des produits agricoles vietnamiens. -VNA/VI