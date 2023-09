Des migrantes vietnamiennes présumées retrouvées dans un camion frigorifique en France

L’ambassade du Vietnam en France a déclaré qu’elle suivait de près une affaire dans laquelle des citoyens vietnamiens présumés ont été retrouvés dans un camion frigorifique près de Lyon.

Les autorités ont arrêté le camion frigorifique où se trouvaient des six migrantes. Photo: theguardian.com

L’ambassade a noté que la police française avait découvert le 27 septembre six femmes, dont quatre seraient vietnamiennes, dans un camion frigorifique dans le département du Rhône.



Peu de temps après avoir reçu la notification, l’ambassade a rapidement pris contact avec les autorités locales pour vérifier les informations et demander leur aide pour mettre en œuvre des mesures de protection des citoyens.



Les premières informations montrent que les quatre personnes se trouvent actuellement dans un état de santé stable.



L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête.



Conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade suivra de près l’affaire et prendra les mesures de protection des citoyens nécessaires pour garantir les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, selon l’ambassade.