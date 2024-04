Des mesures pour gérer les déchets électroniques

Avec l'explosion de la quatrième révolution industrielle et l'évolution technologique, la production d'équipements électriques et électroniques est en pleine expansion. Par conséquent, le besoin de remplacer ces produits augmente, entraînant une augmentation significative des déchets électroniques.

Le Vietnam n'est pas épargné puisque son volume de déchets électroniques augmente, mettant la pression sur le traitement de ce type spécifique de déchets.

Une étude menée par l'École des sciences et technologies de l'environnement de l'Université des sciences et technologies de Hanoï révèle que chaque année, le Vietnam génère environ 100 000 tonnes de déchets électroniques, principalement des appareils électroménagers et de bureau. D’ici 2025, les seuls déchets des télévisions pourraient atteindre 250 000 tonnes.

Les spécialistes de l'environnement estiment que les déchets électroniques causent des dommages inestimables à l'environnement et à la santé humaine en raison de la pollution des sols, des eaux, de l'air et du contact direct avec les déchets.

Cependant, le traitement et la collecte restent problématiques. La plupart des appareils électroniques obsolètes sont jetés dans les décharges avec les ordures ménagères. Le taux de recyclage et de traitement des déchets électroniques du pays est bas, inférieur à 10%.

Le pays compte près de 70 entreprises autorisées à traiter les déchets et les petits composants électroniques, avec une capacité de 0,25 à 30 tonnes/jour.

Selon les articles 54 et 55 de la Loi sur la protection de l'environnement 2020, à partir du 1er février 2025, pour tous types de déchets électriques et électroniques tels que les tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, téléphones portables..., les fabricants et importateurs devront être responsables du recyclage selon les tarifs et spécifications requis.

Dans le but de faciliter la gestion des déchets électroniques de manière sûre et appropriée, en 2015, la société HP Technology Vietnam, en collaboration avec Apple Vietnam, a lancé "Vietnam Recycles", premier programme gratuit de récupération des déchets électroniques au Vietnam. Ils sont collectés et traités de manière professionnelle et respectueuse de l'environnement pour assurer un recyclage maximal.

"

Vietnam Recycles

" dispose de 10 points de collecte de déchets électroniques à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. Les familles et les entreprises peuvent également s'inscrire pour la collecte gratuite des déchets électroniques sur place, conformément au règlement du programme.

Pour encourager les gens à trier leurs

déchets électroniques

, le programme a instauré une activité permettant de gagner des points et de recevoir des cadeaux.

Les participants peuvent gagner des points chaque fois qu'ils jettent des déchets électroniques et recevoir des cadeaux respectueux de l'environnement. -VNA/VI