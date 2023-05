Des mesures pour faire face à la surcharge électrique dans les heures de pointe

Face à la surcharge électrique à certaines heures de pointe dans le Nord, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) doit prendre de nombreuses solutions pour mobiliser les sources d'énergie.

C’est ce qu’a déclaré Tran Dinh Nhan, directeur général de l'EVN, lors d'une réunion sur l’appel d’économiser de l'électricité en 2023 et le lancement du mouvement national d'économiser de l'électricité, organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce le 22 mai à Hanoï.

Selon le responsable, l’EVN a négocié avec des investisseurs de centrales d'énergie renouvelable de transition et a signé15 contrats d'achat d'électricité avec une capacité totale de 1.150 MW. L’EVN est en train de mener des négociations pour acheter de l'électricité de Chine via la ligne de transmission 110kV Tham Cau - Mong Cai en mai, juin et juillet, avec une capacité de 70MW et de Laos via le groupe de centrales hydroélectriques de Nam Kong et le groupe de centrales hydroélectriques de Nam San.

L'EVN a travaillé avec le Groupe du charbon et des industries minières du Vietnam (TKV), la compagnie général Dong Bac Corporation et le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam - PVN) pour qu’ils fournissent suffisamment du charbon, du gaz et du pétrole pour le fonctionnement des centrales électriques.

Les grandes sources d'énergie, y compris l'hydroélectricité et l'énergie thermique, ont toutes diminué, de sorte que la capacité disponible du système électrique national/Nord n'est que d'environ 42.000/19.000 MW pendant les heures de pointe de l'après-midi, 39.200/18.000 MW pendant les heures de pointe dans la soirée.

Avec des solutions prises, chaque jour, plus de 5,9 millions de kWh/jour ont été économisés, selon l’EVN.-VNA/VI